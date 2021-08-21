Fi İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Word, Excel Ve Autocad'de Fi Sembolü Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Fi işareti özellikle matematik ile ilgili konularda sıklıkla kullanılmaktadır. Ø işaretinin klavye üzerinde bir kısaltması yoktur. Ancak klavyedeki bir takım tuşlar kullanılarak bu işareti kolay bir şekilde yapmak oldukça kolaydır.

Fi İşareti Nasıl Yapılır?

Matematikte kullanılan fi işareti, çap işareti ismi ile de bilinmektedir. Bu işaretin kısa yolu klavye üzerinde bulunmaz. Ancak klavyenin bazı tuşları ile bu simge yapılabilmektedir. Fi işaretini yapabilmek için alt + 1157 tuşlarının bir arada kullanılması gerekmektedir. Bunun için boşluk tuşunun solunda bulunan alt tuşuna basarken klavyenin rakam bölümünden sırası ile 1-5-7 tuşlarına basmak gerekmektedir. Bu şekilde Ø simgesi yapılabilmektedir.

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Başka bir yöntem ile de Ø işaretini yapmak mümkündür. Bunun için ilk önce karakter eşlem tablosunun açılması gerekmektedir. Windows kullanan kişiler bunun için win tuşu ile R tuşuna basmalıdır. Burada charmap yazdıktan sonra karakter eşlem tablosu açılacaktır.

Karakter eşlem tablosu açıldıktan sonra burada kolay bir şekilde Ø işaretini bulabilirsiniz. Eğer hala bulamıyorsanız arama bölümüne U+2205 yazılarak Ø işareti bulunabilir. Sonrasında seç işaretine tıkladığınız zaman simge metin kısmına kopyalanacaktır.

Bir diğer yöntem ise bir yerden bu işareti kopyalayıp metin üzerine yapıştırmaktır. Bunun için öncelikle mouse ile simge seçilir ve sağ tuşa basılıp kopyala denir. Ardından metin bölümüne gelinip tekrar mouse sağ tuşa basılır ve yapıştır denir. Bu şekilde de Ø işaretini yapmak mümkündür.