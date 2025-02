Fenomen oyunun sahibi şirket Suudi Arabistan'a satılıyor

Haberin Devamı

Görüşmelere aşina olan birkaç kişiye göre, 2016'nın hit oyunu Pokémon Go'nun arkasındaki şirket olan Niantic Inc. video oyunu işini Suudi Arabistan'ın sahip olduğu Scopely Inc. şirketine satmak için görüşmeler yapıyor.



Anlaşma önümüzdeki haftalarda açıklanabilir. Bu kişilerden birine göre, görüşülen fiyat yaklaşık 3,5 milyar dolar. Görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre herhangi bir anlaşma Pokémon'un yanı sıra diğer mobil oyunları da kapsayacak.

BÜYÜK TALEP GÖRMÜŞTÜ



Pokémon Go oyunu küresel bir fenomendi. Ancak şirket bu başarıyı tekrarlamakta zorlandı ve 2022 ve 2023 yıllarında personel azalttı ve geliştirilmekte olan bazı oyunları iptal etti. Harry Potter: Wizards Unite oyunu 2022'de kapandı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNUYDU



Niantic ve Scopely temsilcileri yorum yapmayı reddetti. Scopely, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bir yan kuruluşu olan Savvy Games Group'a ait.

Niantic 2015 yılında Alphabet Inc. bünyesindeki Google'dan ayrılmıştı. Şirketin icra kurulu başkanı ve kurucusu John Hanke, Google'ın Geo ürün bölümünü yönetmeden önce uydu haritalama alanında çalışmıştı. Pokémon Go, oyuncuları popüler Nintendo Co. karakterlerini bulmak için interaktif bir harita ile mahallelerinde dolaşmaya teşvik etti.



Şirkete göre oyun, tüm zamanların en çok indirilen ve en kârlı artırılmış gerçeklik uygulaması.

San Francisco merkezli şirket, gerçek dünyadaki konumların 3D taramalarını yakalamaya ve paylaşmaya yardımcı olacak araçlar da dahil olmak üzere başka ürünler de üretiyor. Şirket Kasım ayında yaptığı açıklamada, uygulamaları aracılığıyla üretilen verilerin "büyük bir jeo-uzamsal modele" katkıda bulunduğunu duyurdu.

Mobil oyun üreticisi Scopely, iki yıl önce Savvy Games tarafından 4.9 milyar dolara satın alındı. Savvy İcra Kurulu Başkanı Brian Ward 2024 yılında Bloomberg News'e yaptığı açıklamada şirketin Scopely aracılığıyla kadrosuna "türünün lideri" bir mobil oyun eklemeyi planladığını ve bunun mobil yatırım stratejisi için "mızrağın ucu" olduğunu söyledi.



Ağustos ayında Niantic, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da genişlemesine yardımcı olması için Savvy ile bir anlaşma imzaladı.

Savvy, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun video oyun endüstrisine yatırım yaparak ekonomisini çeşitlendirme çabasının bir parçası.