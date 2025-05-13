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FBI’dan kritik uyarı: Bu 13 modemi hemen değiştirin!

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#Modem#Modem Siber Saldırı#FBI
FBI’dan kritik uyarı: Bu 13 modemi hemen değiştirin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 16:36

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırı tehlikesine karşı kullanıcıları uyardı. Aralarında popüler Linksys modellerinin de bulunduğu 13 eski modem, artık üretici desteği almadığı için bilgisayar korsanlarının hedefinde. FBI, bu cihazların bir an önce değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 7 Mayıs’ta yayımladığı bir güvenlik bülteniyle, ev kullanıcılarını ve küçük işletmeleri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. FBI, üreticileri tarafından artık desteklenmeyen ve yazılım güncellemesi almayan 13 eski modem modelinin aktif olarak bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu modemler, yazılım açıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından ele geçirilebiliyor ve uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu cihazlar genellikle botnet ağlarına dahil ediliyor ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılıyor.

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FBI, bu eski cihazların bazı hacker grupları tarafından 5Socks ve Anyproxy gibi yasa dışı proxy hizmetleri üzerinden kötüye kullanıldığını ve bu platformların kısa süre önce yetkililer tarafından çökertildiğini belirtti.

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Uzmanlara göre, bu modemler üzerinden ağa sızan saldırganlar;

-- Cihaza zararlı yazılım yükleyebiliyor,

-- Kullanıcının internet trafiğini izleyebiliyor,

-- Ev ağındaki tüm cihazlara erişebiliyor,

-- Modemi spam, DDoS saldırıları veya proxy kiralama gibi yasa dışı işlemlerde kullanabiliyor.

FBI’dan kritik uyarı: Bu 13 modemi hemen değiştirin

FBI’IN “DEĞİŞTİRİN” DEDİĞİ MODEMLER

Eğer aşağıdaki modellerden birine sahipseniz, cihazınızı bir an önce yenisiyle değiştirmeniz öneriliyor:

-- Linksys E1200

-- Linksys E2500

-- Linksys E1000

-- Linksys E4200

-- Linksys E1500

-- Linksys E300

-- Linksys E3200

-- Linksys WRT320N

-- Linksys E1550

-- Linksys WRT610N

-- Linksys E100

-- Linksys M10

-- Linksys WRT310N

ESKİ MODEM KULLANANLARA UYARI

FBI, bu modemlerde bulunan “uzaktan yönetim” (remote administration) özelliğinin kapatılmasının dahi yeterli güvenliği sağlamadığını vurguladı. Zira siber suçlular artık eski şifreleme ve güvenlik sistemlerini kolaylıkla aşabiliyor.

Eğer yukarıdaki cihazlardan birini kullanıyorsanız:

İnternette yavaşlama, bağlantı kopması ya da ağda şüpheli etkinlikler fark ettiyseniz cihazınız ele geçirilmiş olabilir.

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Kısa vadede modemi yeniden başlatmak ve uzaktan erişim özelliğini devre dışı bırakmak faydalı olabilir.

Ancak en güvenli yöntem, cihazı güncel ve desteklenen bir modemle değiştirmektir.

NE TÜR BİR MODEM TERCİH EDİLMELİ?

Yeni modem alırken, üreticisi tarafından hâlâ yazılım güncellemeleri sağlanan ve güvenlik açıklarına karşı desteklenen modeller tercih edilmeli. Ayrıca güçlü şifreleme seçeneklerine sahip, otomatik yazılım güncelleme desteği sunan cihazlar öne çıkıyor.

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#Modem#Modem Siber Saldırı#FBI

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