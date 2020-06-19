'Faturalar elektronik ortamda düzenlenmeli ve iletilmeli'

Bankacılık ve Elektronik Haberleşme Sektörü Kanunlarında düzenleme yapılmasının önünü açan kanun teklifinin yer aldığı torba yasanın bu hafta meclisten geçmesi bekleniyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci: “Sektörümüzü düzenleyen kanunun maddelerinde dijital abonelik işlemlerini yapılabilmesinin önünü açan değişiklik teklifini sektörün gelişimi açısında olumlu karşılamakla birlikte maddelerde bazı iyileştirmeler yapılarak daha kapsayıcı hale getirilebileceğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de dikkate alındığında abonelik sözleşmelerinin yazılı usulün yanı sıra müşterilerin evlerinden çıkmadan uzaktan mesafeli olarak ve/veya temassız bir şekilde akdedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşıyor. Abonelik başlangıcı, numara taşıma ve abonelik feshi işlemlerinin de yapılacak düzenlemeyle dijital ortamda başlayıp dijital ortamda biteceğine yönelik bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz.” sözlerini kaydetti.

Öte yandan, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başladığını altını çizen Teberci; bu durumun özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan işletmecilere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında faturaların da dijital ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve ödenmesinin daha kritik hale geldiğini ifade eden Teberci; yapılacak düzenlemede faturalandırma sürecinin de günümüz teknolojisine uygun yöntemlerle dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

TELKODER yetkilileri; hemen her sektörün dijitalleşmesinde rol oynayan telekomünikasyon sektörüne ilişkin bu düzenlemenin; abonelik başlangıcı, numara taşıma, abonelik feshi ve faturalandırma süreçlerinin mesafeli olarak gerçekleştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmesiyle ülkemizin önemli bir dijital dönüşüm gerçekleştireceğine inanıyor.



