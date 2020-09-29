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Teknoloji
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

FarmVille kapatılıyor, bir dönemin efsanesi tarih oluyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
FarmVille kapatılıyor, bir dönemin efsanesi tarih oluyor
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Sosyal medya platformları üzerinden yayılan ve ilk yıllarında milyonlarca kullanıcıyı saatler boyu ekran başına kilitleyen FarmVille, yolun sonuna geldi.

Son yıllarda adını sıkça duymasak da, yayınlandığı yıllar oldukça popüler bir oyun olan FarmVille, özellikle de Facebook üzerinden büyük ilgi görmüş ve kullanıcılar kendi çiftliklerini geliştirerek uzun yıllar saatlerini harcamıştı. Ancak 2009 yılında hayatımıza giren ve Flash tabanlı bir oyun olan FarmVille için yolun sonu göründü.

Adobe Flash'ın 31 Aralık tarihi itibariyle artık kullanılamayacak olması nedeniyle Flash üzerinden hazırlanan FarmVille de kullanıcılarına veda edecek.

FarmVille kapatılıyor, bir dönemin efsanesi tarih oluyor

ZYNGA'YI BUGÜNLERE GETİREN OYUN

FarmVille, bugün için dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda Peak Games'in hisselerinin çoğunluğunu alan Zynga için oldukça önemli. Zira şirket, adını bu oyun sayesinde milyonlarca kullanıcıya duyururken, FarmVille'in ardından büyüyerek yoluna devam etti ve yeni oyunları listesine ekledi.

FarmVille, 31 Aralık tarihinden itibaren erişime kapatılacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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