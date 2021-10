Far Cry 6 incelemesi

Haberin Devamı

Ubisoft, oyun sektörüne yön vermeye devam ediyor. Son olarak Assassin’s Creed Valhalla ile özellikle de Türkiye’deki geniş ölçekteki oyuncu kitlesinin kalbine dokunmayı başaran şirket, haftalarca, hatta aylarca oyuncuları ekran başına kilitlemeyi başardı. Şimdi ise sıra Ubisoft’un bir başka popüler serisi olan Far Cry’ın yeni halkasına geldi. Türkiye’de de oyunculara sunulan Far Cry 6, pek çok açıdan oyuncular için birçok yenilik barındırıyor. Farklı hikayesiyle oyuncuları çepeçevre saran yapım, grafikleriyle ve ince detaylarıyla oyun piyasasına damga vuracak bir yapım olacağa benziyor.





Hikayesi

Öncelikle oyunun hikayesinden biraz bahsedelim. Hikaye, görünümü Küba’yı fazlasıyla andıran Yara isimli bir adanın, zehirlenmiş politik ikliminde şekilleniyor.

Far Cry serisinin 3 ve 5 numarasında oldukça sağlam kötü karakterler yer alıyordu. Vaas ve Father kesinlikle kimlikleri gereği birbirlerinden ayrılan ama kötülüğün sınırlarızı zorlayan isimlerdi. Far Cry serisinin yeni kötü adamına ise bu kez Giancarlo Esposito hayat veriyor. Bu ismi Breaking Bad, Mandalorian ve hatta Beter Call Saul dizilerinden birçok okurumuz hatırlayacaktır. Bu yapımlarda da oyunculuğunu konuşturan Esposito’nun Far Cry serisine dahil olması, oyuna fazlaca renk katmış ve sahnelerini pür dikkat izliyorsunuz.





Esposito oyunda Anton Castillo isimli acımasız bir diktatörü canlandırıyor. Elbette kendi halefi olarak gördüğü oğlu Diego'yu da atlamayalım. O da hikayemizde kilit karakterlerden birisi. Biz de Dani Rojas isimli bir karakteri canlandırıyoruz ve maceradan maceraya koşuyoruz. Castillo'nun ülkenin üzerine bir kabus gibi çökmesi ve kontrolü tamamen ele geçirmesiyle birlikte Diego da olaylara dahil oluyor. Sonrasında ise kendimizi bir gerilla mücadelesinin içinde buluyoruz.

Oyunun açılışı, hikayenin anlatım dili oldukça iyi ve film izler gibi Far Cry 6’nın hikayesine kendinizi kaptırıyorsunuz.





Devasa bir dünya

Far Cry 6’da açık bir dünyadayız. Yani dev haritada yapacak çok ama çok şey var. Bu onlarca görevi yerine getirmekle uğraşırken, önceki serilerdeki benzer bir kompozisyonu hatırlıyoruz. Sadece oyunun haritasının oldukça büyük olduğunu söyleyebilirim. Elbette tropik atmosfer bulunduğumuz adanın her yerini sarmış durumda ve ormanlık alanlar dışında irili ufaklı birçok yerleşim bölgesi de bulunuyor.

Yara adası üzerinde Ubisoft, ince ince çalışmış. Bu kurgu adasının gerillaların uğruna savaştığı, kültürel olarak bir anısı olan, kendi başına bir ikon olması hedeflenmiş ve bunda da başarılı olunmuş.





Far Cry 6’nın her aşamasında zengin bilgi birikiminin yansımalarını görebiliyoruz. Ubisoft’un deneyimli geliştirici ekibi, akademisyenleri, tarihçi, coğrafyacı ve siyaset bilimci ekibi oyunun ruhunu oluşturmuş. Hal böyle olunca da adası etnik yapıdan gelişen olaylara kadar pek çok ayrıntı başarılı bir şekilde ele alınmış.

Özetle, oyunda keşfedecek şey çok…

Silahlar, ATV’ler, tanklar…

Açık dünyada pek çok farklı senaryoda ilerleyebiliyoruz. Elbette oyunda aşama kaydederken elimizi güçlendiren, bize destek sağlayan araçlardan da bahsetmezsek olmaz. Birbirinden farklı ve vurucu silahlarla önümüzdeki engelleri bir bir aşarken ATV’ler, cipler, tanklar ve arabalar ayaklarımızı yerden kesiyor ve hikayede ilerlerken önemli avantajlar elde ediyoruz. Bu arada bazı noktalarda ufak çaplı uçakları dahi kullanabiliyorsunuz. Engelleri aşmak için sadece bunlar yeterli değil, bu nedenle yüksek noktalara tırmanırken kancanızı kullanırken, yüksekten kendinizi aşağı salarken de paraşüt kullanabilirsiniz.





Silahların üzerinde de biraz duralım. Silahları geliştirebilme imkanımız bulunuyor. Oyun alanının belli noktalarında karşımıza çıkan istasyonlardan silahlarınızı güncelleştiriyor ve daha etkili olmalarını sağlıyorsunuz. Böylece silahınızın vuruş etkisi artarken, vuruş mesafesini de artırabiliyor ya da susturucu ile sessiz sedasız düşmanlarınızı gafil avlayabiliyorsunuz. Silah tarafında Volta adı verilen özel bir ekipmana da sahibiz. Füze atar ya da şok dalgası gönderen farklı Volta'lar dikkat çekiyor. Görünce de şaşırmamak mümkün değil, füze sistemiyle tank ya da helikopteri indirmek de müthiş keyifli olmuş.

Bol çatışmalı görevler, serbest gezip etrafı birbirine katma ya da haritada hazine avı gibi dinamikler oyuna renk katmış. Klasik bölge ele geçirme görevleri yine bu oyunda da var. Ayrıca arkadaşlarınızla oynama şansı bulduğunuz Co-Op sisteminin de oyuna fazlaca renk kattığını söylemem gerek.





Oyunda Dani Rojas isimli karaktere hayat verdiğimizi söylemiştim. Bu noktada dilersek Valhalla’da olduğu gibi bu karakterin cinsiyetini değiştirebiliyoruz. Erkek ya da kadın olarak oynayabiliyoruz. Oyun boyunca yalnız olacağınızı da düşünmeyin, hayvan dostlarımız da yer yer bize eşlik ediyor. Ve tabii gerilla akıl hocanız Juan Cortezi’de unutmayalım.

Muhteşem grafikler

Far Cry serisinin hemen her oyunu, grafikler söz konusu olduğunda bayrak taşıyıcı olma özelliğine sahip. İlk oyunu çıktığında da birçok oyun arasında grafikleriyle ışıl ışıl parlayan bir yapım vardı karşımızda, Far Cry 6’da da durum pek farklı değil.





Grafikler konusunda alçak gönüllü olmaya gerek yok, bu açıdan oyun beklentileri fazlasıyla karşılayabilmiş. Daha önce Ubisoft Forward etkinliğinde oyun içi ekran görüntüleri paylaşılmıştı. Far Cry 6'nın Küba'dan esinlenilen bir adasını, Giancarlo Esposito'nun tanıdık yüzünü, devasa bir silah ve etkileyici bir grafik kalitesiyle geleceğini biliyorduk. Şimdi ise bu oyunu birebir deneyimleme şansı bulunca grafiklere hayran olmamak mümkün değil. Haritalardaki objeler olabildiğince detaylı işlenirken, doku kalitesi hayli iyi ve oyunun atmosferinin oyuncuya fazlasıyla geçtiğini söylemek gerek.

Far Cry 6 Season Pass ile birlikte DLC 1, 2 ve 3 ile birlikte en sevilen kötü karakterlerle oynayabilir, Far Cry mirasını yıllar sonra yeniden kucaklayabilirsiniz.





Sonuç

Sonuç itibariyle Far Cry 6, Ubisoft’a yarışır bir oyun olmuş ve bugüne kadarki en büyük Far Cry ortaya çıkmış. Özellikle de bu seriyi seven bir oyuncuysanız çok keyif alacağınız dinamikleri içerisinde barındırıyor diyebilirim.







