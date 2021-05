Far Cry 6 geliyor: Çıkış tarihi belli oldu

Karayipler'in kalbinde adeta zamanın geçmişte donup kaldığı tropikal bir cennet olan Yara'da yer alan oyuncular, Yara halkını, Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) ve Anthony Gonzalez (Coco) tarafından hayata geçirilen diktatör Antón Castillo ve onun genç oğlu Diego'nun baskıcı yönetiminden kurtarmak için devrime katılırken, gerilla savaşının kaosunu yaşayacaklar. Far Cry 6 oyununun geliştirmesi Ubisoft Toronto tarafından sürdürülüyor.

Askeri okuldan terk olan Yara yerlisi Dani Rojas olarak, Antón yönetiminin vahşeti yeni zirvelere ulaştığında ve ülke genelinde devrim ateşi alevlendiğinde oyuncular, gerilla hareketine sürüklenecekler. Oyuncular, Dani'yi bir kadın veya erkek olarak oynamayı seçebilecek ve devrimci grup Libertad'ın lideri Clara Garcia veya bitkin düşmüş, eski bir KGB ajanı ve gerilla ustası olan Juan Cortez de dahil olmak üzere renkli karakterlerle güçlerini birleştirerek zorbayı devirmek için savaşacaklar.

Oyuncular, Antón'un ordusunun ezici gücüne karşı başarılı olmak için Yara'da bulunan bir çözümcü felsefesi olan “Resolver” yöntemini benimseyecek ve bunun için çevrelerindeki her şeyden yararlanarak ihtiyaçları olanı üretip rejimi alaşağı etmeye çalışacaklar. “Resolver” ustası Juan Cortez'in yaratıcılığından beslenen Far Cry 6, özelleştirilebilir çözümcü silah ile araçlardan oluşan geniş ve alışılanın dışında bir cephaneliğe sahiptir. Motosiklet motoruyla çalışan bir minigun'dan, güdümlü füze fırlatma sırt çantasına kadar, “resolver” felsefesinin sınırlarını zorlamak, Dani'ye bütün bir gerilla ordusunun gücünü verecek.





Tek kişilik veya iki oyunculu koop olarak oyuncular, yemyeşil ormanlardan gittikçe bozulan şehirlere kadar geniş ve tezatlı bir açık dünya keşfedecekler. Antón’un ordusu havayı, kara yollarını ve denizleri kontrol ederken, oyuncular ülkenin dört bir yanındaki gizli gerilla kamplarından operasyonlarını yürüterek bir sonraki hareketlerini planlayıp asker ve kaynakları toplayacaklar. Rejime karşı yapılan her saldırının etkili olmasını sağlamak için oyuncuların dünyayı dolaşması ve durumlara gerçek gerilla savaşçıları gibi yaklaşmaları gerekecek.

Far Cry 6’yı ön sipariş veren oyuncular “Libertad Paketi”ne erişebilecekler. İçeriğinde Chorizo için “Libertad Kıyafeti” ve düşmanlarınızı kendi mezarlarında dans ettirecek gelişmiş bir disk atar silah olan “Discos Locos” bulunur. Far Cry 6’yı Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, Xbox Series X | S ve PlayStation 5’te ellerindeki sürümü ilave bir ücret ödemeden yeni nesle yükseltebilecek.