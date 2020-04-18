Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri Neler? Far Cry 5 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Far Cry 5 oyunu son dönemlerde en çok tercih edilen bilgisayar oyunlardan birisidir. Fakat bu oyunu bilgisayara indirebilmek için sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu sistem gereksinimleri ile kolaylıkla oyun oynanabilmektedir.

Far Cry 5, Ubisoft Montreal ve Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmiş bir oyundur. 2018 birinci şahıs oyunudur. Aynı zamanda Far Cry 4 oyununun bağımsız devamı oyunudur. Oyun içerisinde bir tarikat lideri ve kardeşlerine karşı mücadeleyi konu almaktadır.

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri

Far Cry 5 oyununun oynanabilmesi için bilgisayarda bazı sistem gereksinimleri olmalıdır. Far Cry 5 sistem gereksinimleri 2 çeşittir. Birincisi önerilen sistem gereksinimleri, ikincisi ise minimum sistem gereksinimlerinden oluşmaktadır. Minimum sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir.

- İşletim Sistemi Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 ( 64 bit versiyonlar)

- Sistemin Intel Core i5-2400 ya da AMD FX-6300 işlemcisi olmalıdır.

- Cihazın Nvidia Geforce GTX 670 ya da AMD R9 270 düzeyinde ekran kartı bulunmalıdır.

- 8 GB RAM belleği olmalıdır.

- Ekranı 720P çözünürlüğü değerinde olmalıdır.

- Cihazın görüntü ayarları düşük

Far Cry 5 oyununu oynayabilmek için önerilen sistem gereksinimleri ise şunlardır:

- İşletim Sistemi Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 ( 64 bit versiyonlar)

- Sistemin Intel Core i7-4770 ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi olmalıdır.

- Cihazın Nvidia Geforce GTX 970 ya da AMD R9 290X düzeyinde ekran kartı olmalıdır.

- 8 GB RAM belleği olmalıdır.

- Ekranı 1080P çözünürlüğü değerinde olmalıdır.

- Görüntü ayarları yüksek olmalıdır.