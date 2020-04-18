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Teknoloji
Haber Giriş: 18.04.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Far Cry 3 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler  

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Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Far Cry 3 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler  
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Günümüzde oyuncuların en fazla oynadığı oyunlara baktığımızda Far Cry 3 listenin başların da yer alıyor. Gerek oyun grafikleri gerekse de oynanış biçimi açısından Far Cry 3 oyunu oldukça fazla tercih edilen bir oyundur. Far Cry 3 oyununu oynamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken sistem gereksinimleri bulunuyor. Peki, Far Cry 3 sistem gereksinimleri neler? Far Cry 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler neler? İşte Far Cry 3 oyununa dair tüm detaylar.

 

 

Far Cry 3 gerek steam de gerekse de torrent üzerinden indirilen bir oyundur. Oyunun en çok merak edilen bilgisi ise sistem gereksinimleridir. Oyunu düzgün ve donmadan oynayabilmek için sistem gereksinimlerine dikkat etmek gerekiyor. Far Cry 3 eski bir oyun olmasına rağmen popülerliğini hala korumakta olan oldukça sevilen bir oyundur. Far Cry 3 oyunu 2012 yılında oyun piyasasına girmiş bir oyundur. Günümüzde dahi efsane oyunlar listesinde yer alır.

 Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri

 Minimum Sistem Gereksinimleri;

 İşletim Sistemi: Windows XP, Windows 7

 İşlemci: Intel Core Duo E6700 2.6 GHz

 Ekran Kartı: 512 MB DirectX 9.0 uyumlu ekran kartı ya da AMD Radeon HD 2900

 RAM: 4 GB

 Depolama: 20 GB

 Önerilen Sistem Gereksinimleri;

 İşletim Sistemi: Windows 7 ya da Windows Vista

 İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD Phenom

 Ekran Kartı: Nvidia Gtx 480

 Ram: 4 GB

 Depolama: 50 GB

 

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