Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Far Cry 3 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler  

Far Cry 3 gerek steam de gerekse de torrent üzerinden indirilen bir oyundur. Oyunun en çok merak edilen bilgisi ise sistem gereksinimleridir. Oyunu düzgün ve donmadan oynayabilmek için sistem gereksinimlerine dikkat etmek gerekiyor. Far Cry 3 eski bir oyun olmasına rağmen popülerliğini hala korumakta olan oldukça sevilen bir oyundur. Far Cry 3 oyunu 2012 yılında oyun piyasasına girmiş bir oyundur. Günümüzde dahi efsane oyunlar listesinde yer alır.

Far Cry 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows 7

İşlemci: Intel Core Duo E6700 2.6 GHz

Ekran Kartı: 512 MB DirectX 9.0 uyumlu ekran kartı ya da AMD Radeon HD 2900

RAM: 4 GB

Depolama: 20 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da Windows Vista

İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD Phenom

Ekran Kartı: Nvidia Gtx 480

Ram: 4 GB

Depolama: 50 GB