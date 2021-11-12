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Fantom (FTM) coin nedir?

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Fantom (FTM) coin nedir

Fantom ya da FTM coin, fikir birliğine ulaşmak için aBFT ilkelerini kullanan hızlı, ölçeklenebilir ve güvenli bir DAG tabanlı dağıtılmış defterden ve akıllı sözleşme yürütmesi için yeni bir doğrulanabilir derleyici ve kayıt tabanlı sanal makineden oluşan bir platform oluşturuyor. Peki, FTM coin nedir? İşte, Fantom coin hakkında bilgiler

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Fantom (FTM), yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik tabanlı dağıtılmış defter üzerinde programlanabilir bir platform inşa etmeyi hedeflemektedir. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Lachesis protokolünü kullanarak DAG tabanlı bir sistemde akıllı sözleşmelerin etkinleştirilmesi.
  • Düğümlerin ağa katılırken ağdaki diğer tüm düğümlerin varlığından haberdar olmaları gerekmez.
  • Olay bloklarının topografik sıralamasını elde etmek için Lamport zaman damgalarını kullanır.

FANTOM'un vizyonu, "DAG teknolojisini kullanarak dünyadaki tüm işlem organları arasında uyumluluk sağlamak" ve gerçek zamanlı işlemlere ve veri paylaşımına izin veren yüksek güvenilirliğe sahip yeni altyapı oluşturmaktır. Ayrıca, otomatik olarak doğruluğunu kontrol eden, akıllı sözleşme davranışının kanıtlarını oluşturan ve talimatları mevcut modellerden daha verimli bir şekilde yürüten, doğrulanabilir yeni bir derleyici ve kayıt tabanlı sanal makine geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Mart-Haziran 2018 arasında özel ve halka açık token satışları yoluyla ~39.7 MM topladı.
  • DAG tabanlı sistemlerde akıllı sözleşmelerin etkinleştirilmesini amaçlamaktadır .
  • Eşzamansız Bizans Hata Toleransı ("aBFT") elde etmek için Coffman-Graham algoritması gibi algoritmalar kullanır .

Yerel belirteci FTM'nin aşağıdaki işlevlere sahip olması öngörülmektedir:

  • Doğrulayıcı düğüm ile stake yapmak için: blok ve işlem ödülleri karşılığında ağı güvence altına almak için. Düğümler, işlemleri onaylama hızlarına göre sıralanır. Bu nedenle, daha iyi donanıma sahip daha iyi performans gösteren düğümler, FTM stake edilen başına ortalama olarak daha fazla ödül kazanacaktır.
  • İşlem ücretlerini ödemek için: kullanıcılar FTM kullanarak işlem ücretlerini ödeyebilir
  • Zincir içi yönetişim tekliflerine oy vermek için: bir doğrulayıcı düğümü çalıştıran veya FTM'lerini bir doğrulayıcı düğüme atayan her belirteç sahibi, ana ağın yapısını değiştirmek, blok ödülleri gibi sistem parametrelerini değiştirmek için tekliflere oy verebilecek ve moderatörlerin ve teknik komitenin seçimi
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