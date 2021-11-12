Fantom (FTM) coin nedir?

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Fantom (FTM), yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik tabanlı dağıtılmış defter üzerinde programlanabilir bir platform inşa etmeyi hedeflemektedir. Temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Lachesis protokolünü kullanarak DAG tabanlı bir sistemde akıllı sözleşmelerin etkinleştirilmesi.

Düğümlerin ağa katılırken ağdaki diğer tüm düğümlerin varlığından haberdar olmaları gerekmez.

Olay bloklarının topografik sıralamasını elde etmek için Lamport zaman damgalarını kullanır.

FANTOM'un vizyonu, "DAG teknolojisini kullanarak dünyadaki tüm işlem organları arasında uyumluluk sağlamak" ve gerçek zamanlı işlemlere ve veri paylaşımına izin veren yüksek güvenilirliğe sahip yeni altyapı oluşturmaktır. Ayrıca, otomatik olarak doğruluğunu kontrol eden, akıllı sözleşme davranışının kanıtlarını oluşturan ve talimatları mevcut modellerden daha verimli bir şekilde yürüten, doğrulanabilir yeni bir derleyici ve kayıt tabanlı sanal makine geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

Mart-Haziran 2018 arasında özel ve halka açık token satışları yoluyla ~39.7 MM topladı.

DAG tabanlı sistemlerde akıllı sözleşmelerin etkinleştirilmesini amaçlamaktadır .

etkinleştirilmesini amaçlamaktadır . Eşzamansız Bizans Hata Toleransı ("aBFT") elde etmek için Coffman-Graham algoritması gibi algoritmalar kullanır .

Yerel belirteci FTM'nin aşağıdaki işlevlere sahip olması öngörülmektedir: