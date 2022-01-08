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Fallout 4 sistem gereksinimleri neler? Fallout 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Fallout 4 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Fallout 4 sistem gereksinimleri neler Fallout 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde oyun yapımcıları da bu alandaki gelişmelerden etkilenmektedir. Çok sayıda ve farklı konularda tasarlanmış oyunlar farklı zevklere sahip olan oyucular tarafından ilgi görmektedir. Bu oyunlardan biri de Fallout 4 adlı oyun olmaktadır. Peki, Fallout 4 oyunu için gereken sistem gereksinimleri neler? Fallout 4 için önerilen ve minimum (En Düşük) gereksinimler neler olmaktadır? İşte, Fallout 4 oyununun sistem gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli olan detaylar.

 

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Fallout 4 adı verilen oyun açık dünya oyunu olmakla birlikte bir rol yapma oyunu olarak da ifade edilmektedir. Fallout 4 oyunu Fallout oyununun bir serisi olmaktadır.

Fallout 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Fallout 4 oyunu, serinin beşinci ve büyük olan bir oyunu olarak belirtilmektedir. 2015 yılının Kasım ayında oyun piyasasında yerini almıştır. Her yaştan oyun severe hitap eden bu oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

64-bit işlemci ve işletim sisteminin olması gerekmektedir.

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD Phenom II X4 945 – 3.0 GHz olması gerekmektedir.

Bellek: 8 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 550 Ti veya AMD Radeon HD 7870 olması gerekir.

VRAM: 2 GB VRAM olmalıdır.

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Depolama: 30 GB kullanılabilir alanın olması gerekir.

Fallout 4 İçin Önerilen ve Minimum ( En Düşük) Gereksinimler

Fallout 4 oyunu hayatta kalmak için sürekli mücadelelere girilen ve nükleer bir savaş sonrası yerle bir olan hayatlarını yeniden inşa edilmesini sağlayan bir oyun türü olmaktadır. Bu oyun için bilgisayarların birtakım sistem gereksinimlerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

64-bit işlemci ve işletim sistemi bu oyun için gerekli olan bir işletim sistemi olmaktadır.

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit) olmalı.

İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD FX-9590 – 4.7 GHz olmalıdır.

Bellek: 16 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X olmalıdır.

VRAM: 4 GB VRAM

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor. 

 

 

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