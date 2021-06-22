Faladdin indir - Faladdin nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm fal bakma uygulaması

Gelişmiş bir algoritmaya sahip olan Faladdin uygulaması yapay zeka ve derin öğrenme konusunda alanında öncü girişimlerden biridir. Bugünkü piyasa değeri 100 milyon doların üzerinde olan ve her gün milyonlarca kullanıcıya ücretsiz fal bakma fırsatı tanıyan Faladdin uygulaması gün içerisinde motive olmak isteyen kişiler için mükemmel fırsat sunuyor.

Faladdin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kahve falı, tarot, astroloji ve sihirli cin gibi birçok eğlenceli aktiviteye yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilen uygulamalıdır. Faladdin ilk olarak bir kahve falı uygulaması olarak piyasaya çıkmış ve günden güne artan kullanıcı kitlesi ile kendisini geliştirmeye devam etmiştir. Spiritüellikten hoşlanan kimseler için güzel bir uygulama olan faladdin aynı zamanda eğlenceli ve motive edici olma özelliği de gösteriyor.

Faladdin Nasıl İndirilir?

Faladdin uygulama marketlerinden milyonlarca kez indirilmiş ve günlük yüz binlerce kullanıcıya sahip olan uygulamalar arasında bulunuyor. Siz de Faladdin uygulamasını cihazınıza indirmek ve ücretsiz fal kampanyasından faydalanmak istiyorsanız aşağıda yer alan cihazınıza uygun linkler üzerinden kolaylıkla indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Faladdin İos App Store İndirme Linki

Astroloji, tarot ve kahve falı konusunda en iyi uygulamalardan birisi olan Faladdin’e Apple cihazlar için aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://apps.apple.com/app/id1201725025?mt=8

FALADDİN İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Faladdin Android Google Play İndirme Linki

Bünyesinde yüz binlerce uygulamayı barındıran Google Play üzerinden Faladdin uygulamasını erişebilmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.faladdin.app&hl=tr&gl=US

FALADDİN ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Faladdin Nasıl Yüklenir?

Yukarıda yer alan ve cihazınıza uygun olan uygulama marketini ziyaret ettikten sonra yapmanız gereken tek şey yükle seçeneğine butonuna tıklamak olacaktır. Geri kalan bütün işlemleri uygulama marketleri sizin için hızlı bir şekilde gerçekleştirir kurulduğu anda kullanıma hazır hale getirecektir.

Faladdin Nasıl Kullanılır?

Faladdin uygulaması nasıl kullanılır sorusuna cevap verilecek olursa öncelikle her gün bir adet ücretsiz kahve falı hakkı verildiğini bilmelisiniz. Eğer birden fazla kahve falı bakmak istiyorsanız ekstradan kredi satın almanız gerekiyor. Falına bakılmasını istediğiniz fincanın üç adet fotoğrafını çektikten sonra uygulamaya yükleyebilir ve yapay zekanın sizin için harikalar yaratmasını izleyebilirsiniz. Kahve falının daha hızlı bakılmasını istiyorsanız ekstra kredi ile dakikalar içerisinde sonuç alabilirsiniz. Diğer yandan burç ve astroloji bilgilerinizi edinmek için doğum tarihinizi girebilir ve doğum haritası oluşturabilirsiniz.

Faladdin'in Özellikleri Neler? Faladdin İncelemesi

Faladdin uygulamasının en çok dikkat çeken özelliği alanında öncü ve rakipsiz olmasıdır. Diğer yandan yapay zekayı etkin bir şekilde kullanması ve derin öğrenme prensibi ile önceden bakılan fallarla bir kütüphane oluşturulması daha etkili sonuçları beraberinde getiriyor. İyi optimize edilmiş olması ise Faladdin uygulamasının neredeyse bütün cihazlarda hızlı çalışmasını sağlıyor. Mistik öğretileri seven ve gün içerisinde daha iyi hissedebilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyan kimseler için Faladdin uygulaması bir nevi motivasyon kaynağı oluyor. Yıldızların hareketleri ve konumları ile aşk, para, sağlık ve daha birçok konuda Falaadin uygulaması sayesinde bilgi edinebilirsiniz.

Faladdin Nasıl Silinir?

Faladdin uygulamasını cihazınızdan kaldırmak için kullanabileceğiniz birçok yöntem mevcuttur. Bunlardan ilki Falladdin’i indirmiş olduğunuz uygulama marketini ziyaret etmeye ve uygulamanın sayfasını ziyaret ederek kaldır seçeneğini tıklamak olacaktır. Diğer yandan cihazınızın ayarlar bölümünde yer alan uygulamalarım sayfasından Faladdin’i kolaylıkla silebilirsiniz.