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Teknoloji
Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Facebook'un kripto parası Libra ne zaman çıkacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook'un kripto parası Libra ne zaman çıkacak?
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Facebook'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kendi platformları içinde de kullanılması beklenen kripto para birimi Libra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki ama ne zaman?

Financial Times'ta yer alan habere göre Facebook, Ocak ayı içinde Libra'yı kullanıma sunacak. Hatta aynı habere göre Libra için Facebook, İsveç'te bulunan finansal makamlara başvuruda bulunmuş durumda. Ancak Facebook'tan bu gelişmeyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

G7 ÜLKELERİ LIBRA'YA KARŞI

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini temsil eden G7 ülkeleri, Facebook’un kripto para birimi "Libra"yı başlatmasına karşı olacaklarını açıkladı. ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’tan oluşan G7 ülkelerinin merkez bankaları ve maliye bakanlarının, uygun yasal denetimi bekleyen küresel kripto para projelerini durduracaklarını duyurdukları açıklamada şöyle denildi:

"G7, küresel stablecoin (fiyat oynaklığını en aza indirgemek için tasarlanmış, istikrarlı varlıklara veya varlık sepetlerine dayalı, kripto para birimleri) projelerinin ilgili yasal, düzenleme ve denetim gereklerini uygun tasarım ve uygulanabillir standartları yeterli şekilde karşılamadan başlatılmaması gerektiğine ilişkin yaklaşımını koruyor."

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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