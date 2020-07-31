Facebook'un günlük kullanıcı sayısı 1,8 milyara dayandı

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 18,7 milyara yükseldi. Facebook, geçen yılın ikinci çeyreğinde 16,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 98 artış kaydetti. Şirket, 2019'un nisan-haziran döneminde 2,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,91 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,80 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük kullanıcı sayısı yaklaşık 1,8 milyar

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü.

Buna göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran itibarıyla yıllık bazda yüzde 12 artarak 1,79 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2,7 milyar oldu.

Facebook'un yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunun beklenenden iyi gelmesinin ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 8'in üzerinde arttı.



