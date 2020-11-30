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Teknoloji
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Facebook'tan İstanbul'a özel topluluk rehberi yayınlandı

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Facebook'tan İstanbul'a özel topluluk rehberi yayınlandı
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Facebook’un Türkiye’deki kültür-sanat topluluklarını desteklemek ve tanıtmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Facebook İstanbul Topluluk Rehberi’nin “küçük işletme önerileri”ne yer veren yeni versiyonu çıktı.

İstanbul’un kültür-sanat alanında sahip olduğu zenginlikleri şehirde yaşayan toplulukların gözünden aktaran ve Facebook’un küresel “Facebook Topluluk Şehir Rehberleri” projesi kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Facebook İstanbul Topluluk Rehberi’nin yeni versiyonu Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Rehberin yeni versiyonunda, Türkiye'nin zengin kültürüne katkıda bulunmaya devam eden, ilk versiyonda yer alan sanat mekanlarının, müzelerin ve galerilerin yakınında konumlanan ve bu mekanları ziyaret eden kişilerin kaçırmaması gereken on adet küçük işletme önerisine yer verildi.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş şu sözleri kaydetti:

"Facebok olarak uzun zamandır Türkiye’deki insanların önem verdikleri konularda topluluk kurmaları ve varolan topluluklarını büyütmeleri için onlara destek oluyor, bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Şimdi, bu rehberimizi on küçük işletme önerisiyle yeniden çıkarıyoruz."

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