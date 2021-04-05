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Teknoloji
Haber Giriş: 05.04.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Facebook'ta veri krizi: Türkiye'den kaç kişi etkilendi?

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Facebook'ta veri krizi: Türkiye'den kaç kişi etkilendi?

Geçtiğimiz günlerde 500 milyonun üzerinde kullanıcısının verilerini çaldıran Facebook ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu sızıntı kapsamında hangi ülkeden ne kadar Facebook kullanıcısının etkilendiği belli oldu

Sosyal medya devi Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgilerinin bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanmasının yankıları sürüyor.

106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin yer aldı.

Facebook skandalında yeni gelişme: CEOsunu bile koruyamamış
Facebook skandalında yeni gelişme: CEO'sunu bile koruyamamış!

Peki Türkiye'den kaç kullanıcı bu saldırının kurbanı? Bu soru Alon Gal'ın yaptığı araştırma ile cevap buldu.

Siber suçları inceleyen bir istihbarat şirketi olan Hudson Rock'ın teknoloji müdürü olan Alon Gal ülke ülke saldırıdan etkilenen kullanıcı sayısını açıkladı.

Bu araştırmaya göre, hacker'lar Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kişinin bilgilerini paylaşıldı.

Son dakika haber: Facebookta büyük skandal 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi
Son dakika haber: Facebook'ta büyük skandal! 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi

Başka bir deyişle Türkiye'deki her 4 kişiden 1'inin bilgileri hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu açıklanmıştı.

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