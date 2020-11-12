MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriFacebook, yayın içi reklamları Türkiye’de başlatıyor
GeriTeknoloji Facebook, yayın içi reklamları Türkiye’de başlatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Facebook, yayın içi reklamları Türkiye’de başlatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook, yayın içi reklamları Türkiye’de başlatıyor
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya devi Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla yayın için reklamları Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu.

Yeni özellik ile birlikte bundan böyle Türkiye’deki video içeriği üreticileri ve yayıncıları Facebook’ta yer alan video içerikleri öncesinde, sırasında veya sonrasında
kısa reklamlar ekleyerek para kazanabilecek. 

Sayfası yayın içi reklamları kullanmaya uygun olan video içeriği üreticileri ve yayıncıları, bu reklamları İçerik Stüdyosu'ndan yöneterek reklamları belirli videolara yerleştirilebilecek veya Facebook sayfalarındaki tüm videolar için etkinleştirebilecek.

Özellikle pandemi döneminde birçok insanın Facebook platformlarındaki video içerikler aracılığıyla bağlantı kurabildiğini ve topluluk hissini yaşayabildiğini dile getiren Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, şöyle konuştu:

“Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız."

İnternet sitelerinin bildirimleri nasıl açılır?İnternet sitelerinin bildirimleri nasıl açılır? İşte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle