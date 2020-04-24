Facebook, Türkiye’deki topluluklarla birlikte Ramazan’ı kutluyor

140Journos’un prodüksiyonunu üstlendiği ve Ramazan ayında insanlara sevdikleriyle ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip topluluklarla Facebook grupları üzerinden bir araya gelerek dayanışma yapmaları çağrısında bulunan videoda, UNIMA Istanbul (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Facebook topluluğunun yanı sıra Facebook Watch içerik üreticileri Nefis Yemek Tarifleri, Şahangiller ve Kafalar yer aldı.

Facebook’un Ramazan’ın ilk günü paylaştığı videoda, koronavirüs salgını sebebiyle aileleri ve komşularıyla iftar sofrasında bir araya gelemeyen Karagöz ve Hacivat, çözümü Facebook üzerinden dijital bir iftar sofrası kurmakta buluyor. Evlerinden bu geniş sofraya bağlanarak sevdikleriyle buluşan Nefis Yemek Tarifleri, Şahangiller ve Kafalar ailesi ise tek bir mesaj veriyor: “Hepimizin evde kaldığı bu Ramazan ayında gelin hep birlikte Facebook gruplarında buluşarak daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık iftar sofraları kuralım”.

Ramazan’ı kutlayan insanların yüzde 95’ten fazlasının bağlantı kurmak için Facebook platformlarından en az birini kullandığını ve bu ayın küresel topluluklarının çok büyük bir kısmı için yılın en önemli zamanlarından biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti: “Hiç kuşkusuz geleneksel olarak kalabalık iftar sofralarında aile bireylerimizle ve arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz bu kutsal ay, bu yıl birçoğumuzun salgın yüzünden evde kalması sebebiyle geçtiğimiz yıllardan oldukça farklı geçecek. Ancak, Facebook olarak insanlara Ramazan’ın ruhunu devam ettirebileceğimizi, yaratıcı yollarla geleneklerimizi canlı tutabileceğimizi ve bu zor zamanlarda birbirimize umut aşılayabileceğimizi göstermek istiyoruz. Teknolojinin insanları ve toplulukları sanal sohbetler ve toplantılar üzerinden bir araya getirerek yeni deneyimler yaratma gücünü belki de hiç olmadığı kadar hissettiğimiz bu dönemde, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardımcı olacağına inanıyorum.”



Facebook'ta yayınlanan ilgili videoya bu sayfadan ulaşabilirsiniz.