Facebook skandalında yeni gelişme: CEO'sunu bile koruyamamış!

Sosyal medya devi Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgilerinin bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanmasının yankıları sürüyor.

106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin yer aldığı listede tanıdık bir isim de var.

Business Insider'da yer alan habere göre, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel verileri de hacker'ların eline geçti.

Aynı habere göre, Zuckerberg'in telefon numarası, adresi, doğum tarihi siber saldırganların eline geçti.



Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu belirtilmişti.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.