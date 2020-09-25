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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Facebook Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı

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Facebook Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattı
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak 3 Kasım seçimleri öncesi, Rusya bağlantılı bazı provokatif hesapları kapattığını açıkladı.

Facebook Inc. şirketine ait kurumsal internet sayfasından yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karşı kullanabileceği 350 civarında potansiyel provokatif hesabın kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın askeri ve istihbarat teşkilatları ile bağlantılı olduğu belirtilen üç ayrı dezenformasyon ağının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Moskova'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin merkezinde yer alan internet hesaplarının tamamının çökertilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu hesaplara, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak seçimlerdeki tercihleri etkilemek, oylamanın ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulatmak ve seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla kullanabileceği endişesiyle müdahale edildiği belirtildi.

Facebook'un Rusya kökenli provokatif hesapları kapatması, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konu ile ilgili uyarıda bulunmasından iki gün sonra gerçekleşti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da seçimlerin hemen ardından, Amerikan oylama sistemleri ile ilgili dezenformasyonun en üst safhada olabileceği konusunda bir uyarı yayımlamıştı.

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