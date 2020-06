Facebook, Messenger Kids uygulamasını Türkiye'ye getirdi

Facebook’un çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanlarından oluşan Gençlik Danışmanları (Youth Advisors) ekibinin geliştirdiği Messenger Kids ilk kez 2017 yılında, çocuklarının arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü bir ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik bir platform olarak faaliyete geçti. Ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması, aynı zamanda Türkiye’de sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği ve yaz tatilinin yaklaştığı bu süreçte ebeveynler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor.

Ebeveyn kontrolü özelliklerinin ön planda olduğu, ancak Türkiye’deki çocuklara çevrimiçi ortamda nasıl bilinçli bir şekilde bağlantı kurabileceklerini de göstermeyi hedefleyen bir hizmet sunmak isteyen Facebook, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol’a danışarak Messenger Kids’in Türkiye lansmanı öncesinde Ulukol başkanlığında bir ebeveyn yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Çevrimiçi Güvenlik Politikaları Başkanı Sylvia Musalagani’nin de katıldığı toplantıda ebeveynlerin uygulama ile ilgili görüşleri, soruları ve endişeleri dinlendi.



Musalagani’nin uygulamanın sadece yakın arkadaşlar, aile bireyleri ve ebeveynlerin onayladığı kişilerle etkileşime izin verdiği ve uygulamada reklamların yer almayacağı yönündeki açıklaması Türkiye’deki ebeveynler tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken, ebeveynlere çocuklarının uygulamayı hangi günlerde ve saat aralıklarında kullanabileceğini belirleme fırsatı sunan Uyku Modu da büyük ilgi gördü.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Kendim de bir ebeveyn olarak, çocuklarım çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken ve iyi zaman geçirirken onların güvenliğinden endişe duymamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids’i Facebook olarak Türkiye’de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Messenger Kids’de Arkadaş Ekleyin

Dört kolay adımla Messenger Kids’i kullanmaya başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun kaydolması için bir telefon numarasına sahip olması gerekmez. Kendi Facebook uygulamanızda yer alan Ebeveyn Kontrol Panosu ya da çocuğunuzun Messenger Kids uygulaması üzerinden kişilerinizi ekleyebilirsiniz.



Messenger Kids ile ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür de, Facebook’un çocuklara sevdikleriyle bağlantı kurabilecekleri bir alan sunarken aynı zamanda onları platformlarında güvende tutma konusuna verdiği öneme değindi. “3 milyardan fazla insandan oluşan bir topluluğa sahip olan bir sosyal medya şirketi olarak, insanlara bağlantı kurabilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir alan sunma görevimizin her zaman farkında olduk. Her ne kadar Facebook ve Instagram gibi uygulamalarımız 13 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmamış olsa da, ebeveyn kontrolünü sağlarken aynı zamanda çocuklara çevrimiçi alanda bilinçli bir şekilde bağlantı kurabilmeyi öğretecek bir platform kurma fikri her zaman aklımızın bir köşesinde vardı. Bu doğrultuda, çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanları danışmanlığında 2017 yılında Messenger Kids’i hayata geçirdik.



Geçtiğimiz iki yıl boyunca, dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerle ve uzmanlarla diyaloglarımıza devam ederek tüm aileler için kullanışlı olacak bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiğimizden emin olduk. Koronavirüs pandemisi ve tüm yaz devam edecek sosyal mesafe uygulamaları ile de birlikte, bu ‘dijital oyun alanı’nı Türkiye’deki ailelerle de paylaşmanın zamanının geldiğine inanıyoruz.”



Prof. Dr. Betül Ulukol, “Çocuklarımızın çevrimiçi güvenliğinden öncelikle biz ebeveynler sorumluyuz. Çocuklarımız interneti ve yeni medya uygulamalarını kullanırken onlara güvenli bir ortam oluşturmak, bu ortamdaki etkinliklerini izlemek ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında da en doğru müdahaleyi yapmak bizlere düşüyor. Bu bağlamda ebeveynlerin çocuklarının olduğu kadar kendilerinin de interneti güvenli ve etkin kullanabilmeleri için dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri, çocuklarına örnek olacak davranışlar sergilemeleri son derece önemli " dedi.

Facebook, önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki ebeveynleri, eğitmenleri ve çocukları çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık konularında eğitmeye, bu konularda daha fazla Türkçe kaynak sunmaya ve 2017’de Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Kontrol Bende programıyla çevrimiçi güvenlik eğitimleri vermeye devam edecek.