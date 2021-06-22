Facebook Messenger indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Facebook Messenger uygulaması

İlk kez piyasaya bu program 2011 yılında sürülmüştür. Facebook kullananların mutlaka indirmesi gereken bir programdır. Hem IOS hem de Android platformlarında bu programı indirebilirsiniz.

Facebook Messenger Nedir ve Ne İşe Yarar?

Facebook messenger bir mesajlaşma uygulamasıdır. Lisansı ücretsiz olan bir mobil uygulamadır. Facebook messenger kullanıcılara web tabanlı olan bir sohbet yapma imkanı sunar. Bu program ile birlikte rehberinizdeki kişileri sohbet ortamına aktarabilirsiniz. Facebook messenger ile sohbet ederken sohbetinize renk ekleyebilir istediğiniz emojiyi karşı tarafa gönderebilirsiniz.

Facebook Messenger Nasıl İndirilir?

Facebook messenger market uygulamalarında devamlı ilk sıralarda yer almaktadır. Market uygulamalarına giriş yaptıktan sonra (App Store, Google Play) en çok indirilen uygulamalarda Facebook messengeri göreceksiniz. Buradan doğrudan uygulamayı indirerek sisteminize kurabilirsiniz.

Facebook Messenger IOS App Store İndirme Linki

Facebook Messenger uygulamasını App Store üzerinden indirmek için;

" https://apps.apple.com/us/app/messenger/id454638411 " linkine tıklayabilirsiniz.

FACEBOOK MESSENGER IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Facebook Messenger Android Google Play İndirme Linki

Facebook Messenger uygulamasını Android google play üzerinden indirmek için;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=tr&gl=US "

FACEBOOK MESSENGER ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Facebook Messenger Nasıl Yüklenir?

Facebook messenger yüklemek için market uygulamalarına giriş yapmanız gerekiyor. App Store ya da Google Play Store uygulamalarına giriş yaptıktan sonra bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Hesap oluşturduktan sonra Facebook Messenger uygulamasını "Yükle" seçeneğine tıkladıktan sonra yükleyebilirsiniz. Facebook Messenger uygulamasını indirme linkleri kullanarak da doğrudan indirebilirsiniz.

Facebook Messenger Nasıl Kullanılır?

Facebook messenger uygulaması doğrudan Facebook hesabı ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla uygulamayı kullanmak için ilk olarak Facebook hesabı açmanız gerekmektedir. Facebook messenger hesabı açtıktan sonra uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulama ara yüzüne giriş yaptıktan sonra burada Facebook arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Facebook mesaj uygulamasında açık olan kişiler yeşil olarak görülmektedir. İstediğiniz kişinin üzerine tıklayarak mesaj ya da video gönderebilirsiniz.

Uygulama ara yüzünde sol üst tarafta yer alan "Oda Oluştur" seçeneğine tıkladıktan sonra istediğiniz kişileri bu odaya ekleyebilir ve toplu mesaj gönderebilirsiniz. Sol üst tarafta da kendi profilinizi görebilirsiniz. Profilinize tıkladıktan sonra burada birçok seçenek karşınıza çıkacaktır. Hemen ilk başta karanlık modu bulunmaktadır. Karanlık modundaki tiki işaretleyerek karartılı bir şekilde de uygulamayı kullanabilirsiniz. Daha sonra hemen aşağıda mesaj istekleridir. Mesaj isteklerinde tanıyor olabileceklerin ve spam mesajlar kategorisi vardır. Bu seçenekte Facebook arkadaşınız olmayıp size mesaj atanların listesidir.

Sağ üst tarafta bulunan kalem seçeneğine tıklayarak arkadaşlarınız arasında yeniden bir grup kurabilirsiniz. Buradan istediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz. Sol üst tarafta da bir tane kamera logosu bulunmaktadır. Kamera uygulamasına bastıktan sonra story ekleyebilirsiniz.

Facebook Messenger'in Özellikleri Neler? Facebook Messenger İncelemesi

- Story atma özelliği ile 24 saat sürecek bir mesaj paylaşmanız mümkündür.

- Çevrimiçi olan arkadaşlarınızı görebilirsiniz.

- Görünmez özelliği sayesinde görünmez olarak açık olsanız dahi diğer kişilere çevrimdışı olarak gözükürsünüz.

- Mesajlaşırken istediğiniz kişiye sevdiğiniz emojileri gönderebilirsiniz.

- Facebook taraftarından geliştirilmiş bir uygulamadır.

Facebook Messenger Nasıl İndirilir?

Facebook messenger uygulamasının üzerine basılı tutun. Burada bazı seçenekler gözükecektir. IOS kullanıyorsanız sağ üst tarafta bulunan çarpı işaretine basarak kaldırabilirsiniz. Eğer Android kullanıyorsanız üzerine basılı tuttuktan sonra kaldır seçeneğine tıklayarak Facebook Messenger uygulamasını güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz.