Facebook Messenger dondurma ve silme işlemi nasıl yapılır?

Facebook dışında mesajlaşma uygulaması olan messenger da günümüzde en az diğer mesajlaşma uygulamaları kadar çok kullanılıyor. Dolayısıyla bu uygulamayla ilgili de ortaya çıkabilecek olan sorunların çözülebilmesi gerekiyor.

Facebook Messenger Uygulaması Nedir?

Eğer bir facebook hesabısınız varsa, o zaman siz aynı zamanda bir facebook messenger kullanıcısı da olmuşsunuz demektir. Çünkü her facebook kullanıcısı, aynı zamanda bir facebook messenger kullanıcısıdır. Fakat eğer siz facebook kullanmak istemiyor ama bir yandan facebook messenger kullanmaya devam etmek istiyorsanız, bu artık mümkün. Yani facebook akışını takip etmeden ve bir hesaba sahip olmadan da facebook messenger uygulaması üzerinden mesajlaşabilirsiniz.

Facebook messenger uygulaması üzerindeki hesabınızı dondurmadan önce, facebook hesabınızı nasıl dondurabileceğinize bir göz atalım. Çünkü facebook hesabınızı dondurmadan facebook messenger hesabınızı donduramazsınız. Facebook hesabınızı dondurmak için izlemeniz gereken adımları şu şekilde listeleyebiliriz:

Facebook Hesabınızı Dondurma

Facebook hesabınızı dondurmak için öncelikle facebook hesabınıza giriş yaptıktan sonra anasayfanızın sağ üst kısmında bulunan "ayarlar"a tıklamanız. Ayarlar menüsüne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "facebook bilgilerin" kısmına tıklamalısınız. Açılan menüde "dondurma ve silme" diye bir seçenek bulunur ve hemen yanında da "gör" butonu vardır. Bu butona tıkladıktan sonra karşınıza "hesabımı dondur" seçeneği çıkar. Buna tıkladıktan sonra facebook hesabınız dondurulur.

Aynı menü üzerinde "hesabı kalıcı olarak silme" seçeneği de bulunur. Eğer hesabınızı kalıcı olarak silerseniz, bir daha geri alamazsınız. Bu yüzden hesabımı dondur seçeneğini tıkladığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Facebook hesabınızı dondurduktan sonra, artık facebook messenger hesabınızın dondurma işlemlerine geçebilirsiniz.

Facebook Messenger Hesabınızı Dondurma

Facebook messenger hesabınızı dondurmak için öncelikle facebook messenger ya da facebook messenger lite hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan profil resminize tıklamalısınız. Karşınıza açılan menü içerisinde "yasal bilgiler ve ilkeler" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıkladığınız zaman karşınıza "messengerı dondur" seçeneği gelecektir. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra facebook messenger hesabınız artık dondurulmuş hale gelecektir.

Tüm bu yukarıda sayılan işlemleri hem bilgisayarınız üzerindeki herhangi bir işletim sisteminden, hem de ios ve android işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinden yapabilirsiniz. Eğer hesabınızı geçiçi olarak silmediyseniz, dondurma işlemini başarılı bir şekilde tamamladıysanız, sonradan hesabını tekrar aktif hale getirmek de mümkün. Yani facebook hesabınız donmuş haldeyken, yalnızca facebook messenger hesabınızı aktif hale getirerek mesajlaşmaya devam etmeniz mümkün.

Bunun için tek yapmanız gereken play store ya da app store üzerinden facebook messenger uygulamasını indirmek ve kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapmak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlarınız artık listelerinde sizi görür ve size mesaj gönderebilirler. Aynı şekilde siz de tüm arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirsiniz.

Her ne kadar eskiden sadece facebook hesabınızın açıkken mesajlaşma uygulaması kullanabiliyor olsanız da, artık böyle bir durum söz konusu değil. Artık facebook duvarını ya da akışını takip etmeden de mesajlaşma uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Bu, facebook kullanmak istemeyen ama mesajlaşma uygulamasını kullanamaya devam etmek isteyen pek çok kullanıcının işine yaramış durumda. Bakalım önümüzde günlerde bizi messengerla ilgili ne gibi gelişmeler bekliyor...