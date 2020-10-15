Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyara ulaştı

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Bu yıl sosyal medya ile alakalı 158 bin 713 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı 20 bin 914 olarak kaydedilirken, 2012 yılında Facebookun medyada konuşulma sayısı ise 8 bin 194 olarak gözlendi.



"FACEBOOK MESSENGERDA DA AKTİFİZ"



2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu. Facebook 2012 yılının üçüncü çeyreğinde aktif kullanıcıların 1 milyarı aşmasıyla şimdiye kadarki ilk sosyal ağ haline gelirken, aktif kullanıcı sayısı ise 30 gün içinde Facebooka giriş yapmış olanlardan oluştu.



Medya takip kurumu konuyla ilgili şu bilgileri verdi; "2008 yılına bakıldığında Facebook kullanıcısı 100 milyon civarındaydı. Mobil kullanımı da oldukça yaygın olan yan uygulaması Facebook Messengerın da güncel olarak 1,3 milyar aktif kullanıcısı olduğu gözlendi. 3.14 milyar insanın Facebookun temel ürünlerinden olan WhatsApp, Instagram veya Messengerdan en az birini kullandığı kayıtlara geçti. Dünya üzerinde en fazla Facebook kullanıcısına sahip ilk 10 ülke ise, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Bangladeş oldu. Türkiye ise 12.sırada yer buldu."



