Facebook, koronavirüsü ile ilgili reklamları yasaklıyor

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook, yeni tip koronavirüsü hakkında yanlış bilgi içeren tüm yayınları platformlarından kaldıracağını duyurdu. Özellikle yanlış tedavi yöntemleri hakkında paylaşımlara savaş açan Facebook, salgınla ilgili korku ve endişenin daha da artmaması için böyle bir karar aldı.

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi içeren yayınlarla mücadele eden şirket, aynı politikayı Instagram'da da uyguluyor. Sosyal medya devi, salgın hakkında şüpheli iddialarin doğru olup olmadığını kontrol etmek için bilgi denetleyicileri kullanıyor.



Söz konusu olan paylaşımların, küresel sağlık kurumlarına ve yerel sağlık otoritelerine zarar verdiğini açıklayan Facebook, yanıltıcı içeriklerin ve reklamların salgınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini de belirtiyor.