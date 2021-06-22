Facebook indir - Facebook nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Facebook uygulaması

Facebook, hem android hem de ios telefonlara ücretsiz bir şekilde yüklenebiliyor.

Facebook Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Facebook en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biridir. Facebook herkes tarafından duyulan bir uygulama olsa da, tam olarak ne işe yaradığı kişiler tarafından merak ediliyor. Facebook, fotoğraf ve video paylaşımı yapılan bir uygulamadır. Kişiler bu uygulama içerisinde istediği kişilere arkadaşlık isteği göndererek, arkadaş olabiliyor. Kolay kullanımıyla sosyal medya platformları arasında ilgi gören bir uygulama türüdür.

Facebook Nasıl İndirilir?

Facebook uygulamasını indirmek isteyen kişiler, uygulamayı indirebilmek için birçok yönteme başvurabiliyor. Facebook yüklemek için telefonların mağazalarına giriş yapmak gerekiyor. Hem android hem de ios telefonlarına sunulan bir uygulamadır. Kişiler program yükleme mağazasına giriş yaparak uygulamayı kolay bir şekilde telefonuna yükleyebiliyor. Telefonlara indirilen uygulama telefon tarafından sisteme yükleniyor. Sisteme yüklenen uygulama telefon ekranında kısa yol oluşturuyor. Kısa yol kullanılarak Facebook uygulamasına kolayca giriş yapılabiliyor.

Facebook İOS App Store İndirme Linki

İOS telefonlarına Facebook indirmek isteyen kişiler, App Store'yi kullanarak kolayca indirebiliyor. https://apps.apple.com/tr/app/facebook/id284882215 linki kullanılarak İOS kullanıcıları telefonlarına kolayca Facebook uygulamasını ücretsiz olarak yükleyebiliyor. App store üzerinden bu link kullanılarak telefonlara uygulama indirilebiliyor. Güvenli bir şekilde linke tıklayarak İOS telefonlarına Facebook uygulaması kolayca yüklenebilir.

FACEBOOK İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Facebook Android Google Play İndirme Linki

Facebook uygulamasını android telefonlarına indirmek isteyen kişiler, kolay bir şekilde indirebilir. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&hl=tr&gl=US linki kullanılarak telefonlara kolayca Facebook uygulaması android telefonlara yüklenebilir. Android kullanıcıları bu link üzerinden telefonlarına istediği her an ücretsiz olarak Facebook uygulamasını yükleyerek çalıştırabilir.

FACEBOOK ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ

Facebook Nasıl Yüklenir?

Telefonlarına Facebook uygulamasını yüklemek isteyen kişiler, bu konuda bazı araştırmalar yapıyor. Facebook uygulaması telefon mağazalarından telefonlara yüklenebiliyor. Yüklenen uygulamalar, telefonlara otomatik olarak yükleniyor. Kişiler yüklenen uygulamayı telefonunda kolayca ekranda bulabiliyor. Facebook uygulaması play store ve app store üzerinden telefonlara tek tıkla indirilebiliyor. İndirilen uygulamalar otomatik olarak telefona yükleniyor.

Facebook Nasıl Kullanılır?

Facebook kullanmak isteyen kişiler bu konuda bazı kaynaklarda araştırma yapabiliyor. Facebook yükledikten sonra, kişilerin üye olması gerekir. Hesap açan kişiler fotoğraf yükleyerek veya video paylaşarak uygulamayı kolay bir şekilde kullanabilir. Özellikle sayfaları takip ederek paylaşımları görebilir ve beğenebilir. Aynı zamanda tüm bu gönderiler ana sayfada paylaşılabilir.

Facebook'un Özellikleri Neler? Facebook İncelemesi

Facebook uygulaması tüm dünyada kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulamayı merak eden kişiler telefonlarına yükleyerek özelliklerini yakından incelemek istiyor. Facebook uygulaması içerisinde kişilere sunulan pek fazla özellik bulunuyor. Özellikle Facebook uygulamasında kişiler birbirleriyle kolayca iletişim kurabiliyor. Facebook gün geçtikçe farklı özellikler getirerek kullanıcılarına sunuyor.

Özellikle Facebook üzerinden oynanabilecek birçok oyun bulunuyor. Kişiler hesaplarından başka kişilerle kolayca oyun oynayabiliyor. Tüm bu oyunlar ücretsiz bir şekilde kişilere sunuluyor. Arkadaşlarıyla kolayca sohbet edebilme imkanı sağlıyor. Özellikle profilde kolayca video ve fotoğraf paylaşımına izin veriyor. Facebook uzun yıllardır hizmet veren bir sosyal medya platformudur. Tüm dünyada kullanılmasıyla ilgi gören bir uygulama türüdür.

Facebook Nasıl Silinir?

Telefonlarından Facebook uygulamasını kaldırmak isteyen kişiler, bu konuda araştırmalar yapabiliyor. Facebook uygulamasını tamamen silmek isteyen kişiler, telefonundan kolayca uygulamayı kaldırabiliyor. Uygulama üzerine basılı tutarak, sil seçeneğini kullanabilir. Bu seçim yapılarak telefonlardan uygulama kolayca silinebiliyor. Facebook uygulamasını silmek için telefonda herhangi farklı bir işlem yapmaya gerek yoktur.