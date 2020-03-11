Facebook, hikayeler özelliğini yeniledi! Bakın ne değişti?

Instagram ve Facebook, dünyanın en büyük iki sosyal medya platformu ve ikisinin tek çatı altında olması elbette birbirlerine olan benzerliklerini de artırıyor. Bu bağlamda Instagram'da uzun süredir bulunan hikaye paylaşma özelliği kullanıcıların çok sık tercih ettiği bir özellik. Aynı özellik Facebook’un Instagram’ı satın almasının sonra Facebook’a da gelmişti. Facebook, yeni getirdiği güncelleme ile birlikte Facebook’ta paylaştığınız hikayeyi İnstagram üzerinden de paylaşabilmenize olanak verecek.

Facebook tarafından yayınlanan örnek görselde Instagram hikayesi, doğrulanmış Facebok hesabı üzerinden de hikaye olarak paylaşabiliyorsunuz. Bu yeni özelliği kullanmak istiyorsanız Instagram ve Facebook hesaplarınız birbiriyle bağlanmış olması gerekiyor.

Gün geçtikçe sosyal medya uygulamalarının Instagram’a benzemesi kullanıcıların da gözünden kaçmıyor. Örneğin bir zamanların popüler uygulamalarından biri olan Instagram, Snapchat'in hikaye fonksiyonunu kopyalayıp kendisine de hikaye özelliği katmıştı. Benzer şekilde YouTube dahil pek çok platform da hikayeler özelliğinin popüler hale geldiğini görünce kendi platformlarında kullanmaya karar verdi.