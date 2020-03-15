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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Facebook, Gana ve Nijerya'da Rusya bağlantılı 203 sayfayı sildi

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Facebook, Gana ve Nijerya'da Rusya bağlantılı 203 sayfayı sildi
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Sosyal medya platformu Facebook, Gana ve Nijerya'da ABD'yi hedef alan Rusya bağlantılı 203 sayfayı kapattı.

Facebooktan yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruşları veya kişisel bloglar gibi görünen, Rusya merkezli olduğu tespit edilen 49 Facebook hesabı, 69 sayfa ve 85 Instagram hesabının silindiği belirtildi.

Hesapların, siyahilerin tarihi, başarıları ve moda gibi konulara ilişkin haberleri paylaştığı ifade edilen açıklamada, Rusya bağlantılı bu hesaplardan ABD politikalarına eleştiriler, Amerikan polisinin vahşeti ve adaletsizlikle ilgili konularda da paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Facebook, kapatılan hesaplardan yapılan bazı paylaşımları resmi internet sitesinden de yayımladı.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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