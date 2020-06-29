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Teknoloji
Haber Giriş: 29.06.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Facebook, eski içerikleri paylaşanları uyaracak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Facebook, eski içerikleri paylaşanları uyaracak
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Sosyal medya devi Facebook, yanlış bilginin yayılmasını önlemek adına bugüne dek pek çok önlem aldı. Şimdi de doğru olsa dahi eskiyen haberlerin 'yeni' gibi paylaşılmasını önlemek adına özel bir algoritma geliştirdi.

Facebook, başta kendi bünyesinde olmak üzere WhatsApp ve Instagram'da yanlış haberlerin yayılmasını önlemek için bir dizi özelliği aktif hale getirdi. Bu adımlardan en dikkat çekeni ise WhatsApp'ta pek çok kişiye aynı mesajı iletebilirken, artık sadece bir kişiye mesajın iletilebiliyor olması.

Ancak bununla da yetinmeyecek olan Facebook, 90 günden eski olan haberleri paylaşan kullanıcıları uyaracak. Şirket, paylaştığı haberin eski olduğunun farkında olmayan kullanıcıları bu sistem sayesinde uyarmayı ve paylaşımı önlemeyi planlıyor.

Facebook, eski içerikleri paylaşanları uyaracak

Facebook'un haberin 90 günden eski olduğunu anlamak için bir dizi algoritmadan faydalanacak. Haberin yayına giriş tarihinden haber içeriğine pek çok kıstası dikkate alacak olan Facebook'ta ekrana 'Bu içerik 3 aydan eski' şeklinde uyarı gelecek. Kullanıcılar bu adımda paylaşımlarını geri alabilecekleri gibi, 'Devam Et' seçeneğine dokunarak paylaşma hakkı da bulunacak.

Şirket, özellikle de koronavirüs salgını sonrası güncel olmayan ve asparas bulunan içeriklerin yayılmasını önlemek için bu adımları atıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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