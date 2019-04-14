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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14.04.2019 - 14:01,Son Güncelleme:

Facebook çöktü mü? Neden girilemiyor?

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Facebook çöktü mü? Neden girilemiyor?
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Facebook bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Aynı sorun Facebook ile birlikte WhatsApp ve Instagram'da da yaşanıyor.

Facebook, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Instagram ve WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor. 

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. 

Facebook çöktü mü Neden girilemiyor

Instagram, WhatsApp ve Facebook'a olan erişim sorunu ağırlıklı olarak Avrupa'da hissediliyor.

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