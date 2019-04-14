Facebook çöktü mü? Neden girilemiyor?

Facebook, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Instagram ve WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor.



Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.





Instagram, WhatsApp ve Facebook'a olan erişim sorunu ağırlıklı olarak Avrupa'da hissediliyor.



