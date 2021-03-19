Facebook, çocuklar için Instagram geliştiriyor

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde bulundurduğu Instagram'ın yen bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

Facebook, Instagram'ın 13 yaşının altındaki çocuklar için bir versiyonunu geliştirmek için ilk adımı attı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan bir Facebook yetkilisi, platformun Instagram'ın "Messenger Kids" benzeri, ebeveyn kontrollü bir versiyonu üzerinde çalıştığını doğruladı.

Facebook'un bu adım ile 13 yaş altı kullanıcılara ulaşarak sosyal medyadaki etkinliğini artırmayı planladığı belirtiliyor.

Instagram mevcut uygulamaya 13 yaş altının uygulamaya kaydolmasına izin vermiyor.

O KULLANICILARA MESAJ ATMAYA YASAK GELİYOR

Facebook aynı zamanda Instagram'ı daha güvenli bir hale getirmek adına yetişkinlerin onay almadan 18 yaşından küçük kullanıcılara mesaj atmasını engelleyecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.