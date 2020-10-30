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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Facebook büyümeye devam etti, geliri yüzde 22 arttı

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Facebook büyümeye devam etti, geliri yüzde 22 arttı
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Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirini ve karını artırdı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 21,5 milyar dolara yükseldi. Facebook, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti. 

Şirketin net karı da bu çeyrekte yüzde 29 artışla 7,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 6,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,12 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 2,71 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 12 artarak 1,82 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2,74 milyar oldu. 

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