Facebook, ABD’deki başkanlık seçimiyle ilgili öngörüsü ne?

Önce öngörüyle başlayalım; Facebook’a göre, seçim hemen sonuçlanmayacak. Hatta bu sebeple, siyasi reklamlar seçimden sonra bir süre daha yasaklayacak ve askıya alınacak. Evet, bunu şirketin Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert söylüyor. Üstelik sadece reklamların değil, siyasi anket çağrılarının, seçmeni sandıkları izlemeye davet eden paylaşımların ve militarist içeriklerin de bu dönemde yasaklanacağını, filtreleneceğini belirtiyor.

Facebook hedef tahtasında olmak istemiyor ama…

Facebook’un konuyla ilgili paylaştığı blog içeriğinde de “3 Kasım’da oylamaların bitmesiyle birlikte mecramızda yayınlanan tüm sosyal sorunlar, seçim ve siyasetle ilgili reklamları ABD özelinde geri çekmeyi planlıyoruz. Geçici olarak sürdüreceğimiz bu uygulama seçim sonrası oluşabilecek herhangi bir karmaşaya ve fırsatçılığa mahal vermemek için hayata geçirilecektir” açıklamasına yer verildi. Şimdi içinizden, “Peki Zuckerberg ne diyor, asıl ondan haber ver!” diyorsanız hemen onu da söyleyelim; Zuckerberg de konuyla ilgişli yaptığı açıklamada, bu önlemlerin uygulanacağından bahsediyor ve ekliyor, “Sonuçlar resmi olarak netleşmeden zafer ilan eden paylaşımlara da müsaade etmeyeceğiz.” Önlem gibi açıklanan bu uygulamaların çıkış noktası olan öngörü size de çok enteresan gelmiyor mu? Bahsettiğimiz platform sadece bir sosyal medya sitesi/uygulaması değil, aynı zamanda dünyada en fazla dataya, kişisel veriye sahip şirketlerinden biri. Hal böyle olunca insan düşünmeden edemiyor, acaba bir şey mi biliyorlar diye sorguluyor. Komplo teorisyenliğine soyunacak değilim ama siz de bunu düşünün istediğim için dikkat çekiyorum. Facebook, temelde tüm bu önlemlerin nedeninin “Amerikan demokrasisini dış müdahalelere, yalan haberlere ve oy veren baskılanmasına karşı korumak” olduğunu belirtiyor. Siyasi reklamlara getirdiği yasağın ne zaman kalkacağını da açıklamıyor.

İki aday da Facebook’a tepkili

Peki, bilin bakalım bu önlemler kapsamında Facebook’un kara listesinin başında kim bılunuyor? Tabii ki “militarize edilmiş bir sosyal hareket” olarak tanımladıkları, Trump yanlısı QAnon grubu! Hem bu gruba mensup kişiler hem de Trump, yaptıkları açıklamalarda makamı barışçıl bir şekilde terk etmeyeceklerini sık sık dile getiriyor ve Facebook’a açtıkları savaş da malum. Diğer yandan Joe Biden’ın Facebook’un bu önlemleri öncesinde platformda yayınlanan oylama süreçleri hakkındaki yalan haberleri durdurması gerektiğinin altını çizmesi de Facebook’un seçim günü yaşanabilecek karmaşalarda nasıl bir rol alacağını da sorgulatıyor.

Şinasi Furkan AVCI

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