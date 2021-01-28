Facebook, 2020'nin son çeyreğinde gelirlerini artırdı

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 28,1 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2019'un aynı döneminde 21,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2020 genelinde elde ettiği gelir ise yıllık yüzde 22 artarak 85,9 milyar dolara ulaştı. Firmanın 2019'daki geliri 70,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Facebook'un net karı da bu çeyrekte yüzde 53 artışla 11,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 7,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin net karı 2020 yılı genelinde ise yıllık yüzde 58 artışla 29,2 milyar dolara çıktı.

Facebook'un 2019'un dördüncü çeyreğinde 2,56 dolar olan hisse başına karı da 2020'nin aynı döneminde 3,88 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,84 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 2,80 milyar oldu.