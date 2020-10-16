Ezreal Counter (Ct) - Ezreal Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
Ezreal Karakteri League of Legends oyununun önemli karakterlerinden biridir. Ezreal Counter güçlü ve zayıf rakipleri, iyi ve kötü yönleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Ezreal oyunun önemli karakterlerinden biridir ve bu karakter ile oyuna devam etmeyi düşünüyorsanız hangi rakiplerine karşı güçlü hangi rakiplerinin karşısında zayıf bilmeniz gerekmektedir. Bunun yanında iyi ve kötü yönleri ile ilgili de bilgi sahibi olmalısınız. İçeriğimizde tüm bunlar ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ezreal Counter
Ezreal bir Piltovan kaşifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Zor durumlardan kurtulmak gibi esrarengiz bir yeteneği vardır. Runeterra'da macera arayışında gezmektedir. Kadim Shurima Shurima kalıntıları arasında bulunan eldiven ile dünyanın gizemlerini araştırmaktadır. Ezreal karakterinin yüzünde kendinden emin bir gülümseme vardır. Mistik enerji atışları sayesinde her zaman tehlikelerden kurtulmayı başarmaktadır.
Ezreal Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Ezreal Counter karşısında şu rakipler oldukça güçlü özellik gösterirler;
Caitlyn
Draven
Akali
Graves
Twitch
Miss Fortune
Ezreal Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Ezreal Counter karakterine karşı zayıf olan rakipler şu şekilde sıralanabilir;
Thresh
Jinx
Nami
Ashe
Lucian
Blitzcrank
Ezreal İyi Yönleri ve Yetenekleri Nelerdir?
- İsabet Dalgası: Ezreal'in hazırlamış olduğu enerji dalgası geçtiği yerlere büyük zararlar verir.
- Büyü Gücü Yükselişi: Ezreal iyi bir şekilde büyülerini isabet ettirdiği zaman 5 kat saldırı hızı elde eder.
- Sihir Geçişi: Ezreal karakterinin yakındaki bir alana ışınlanma özelliği vardır. Burada düşmanlara güdümlü ışın ile saldırmaktadır.
- Gizemli Atış: Ezreal karakteri düşman birimlerini vurduğu zaman bekleme süresi 1,5 saniye gibi bir sürede azalma göstermektedir. Bunun yanında oldukça etkili olan enerki oku atar.
- Özüt Akışı: Ezreal müttefiklerin saldırılarının hızlarını yükseltme yeteneğine sahiptir. Bir enerji dalgası ateşler ve düşman birimlerine büyük zararlar vermektedir.
Ezreal Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Ezreal karakterinin yeteneklerini gösterebilmesi için zaman gereken karakterler arasındadır. Bu sebeple de oyunun ilk aşamasında baskın düzenleyerek bu karakteri oyundan düşürebilirsiniz. Eğer farm yapması engellenirse bu karaktere karşı üstünlük sağlanabilir.
Ezreal karakteri zayıf oyunculara karşı büyük hasarlar verebilir. Bu nedenle oyunun ilk aşamalarında karaktere karşı oldukça dikkatli olmak gerekmektedir.
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