Exynos 2100: İşte Samsung'un yeni işlemcisi

Samsung'un tanıtımını yaptığı yeni işlemcisi Exynos 2100, şirketten yapılan açıklamaya göre 5nm EUV teknolojisi ile birlikte daha iyi çoklu görev ve oyun deneyimi sunacak. Genişletilmiş NPU, yapay zeka görevlerini hızlandırırken entegre 5G özelliği ise bağlanabilirlik sağlıyor.

Exynos 2100'un işlem ve grafik işleme performansı önceki modellere göre iyileştirildi. Samsung'un ilk 5G-entegrasyonlu amiral gemisi mobil işlemcisi olan Exynos 2100, yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu veya 7nm işlemciyle kıyaslandığında yüzde 10 daha yüksek genel performans sağlayan 5nm EUV işleme teknolojisini kullanıyor. Exynos 2100, daha yüksek bir iyileştirme elde edilmesi amacıyla iyileştirilmiş önbellek hafızası kullanımına ve zaman planı uygulayıcısına da sahip.

Vulkan ve OpenCL gibi en yeni API'leri destekleyen Arm Mali -G78, çarpıcı ve kusursuz grafik görselliği elde edilmesine yönelik olarak grafik performansını yüzde 40'tan fazla artırarak, oyun ve AR/VR veya MR (Karma Gerçeklik) dahil olmak üzere mobil ekran deneyimini iyileştirecek.

Exynos 2100'de ayrıca CPU, GPU ve diğer işlemlerin güç kullanımlarını denetleyen ve optimize eden, yoğun ekran kullanımlarında dahi daha uzun kullanım süresi sağlayan çoklu IP düzenleyici (AMIGO) teknolojisi de bulunuyor.

Exynos 2100 ile birlikte yapay zekanın yapabildikleri de büyük oranda artış gösterecek. Yeni tasarlanan üç çekirdekli NPU, daha verimli bir kullanıma yönelik olarak, gereksiz işlemleri en aza indiren ve özellik haritası desteği ve azaltılmış ağırlık gibi yapısal iyileştirmelere sahip.

Exynos 2100, bir önceki nesil işlemcilerle kıyaslandığında, iki katın üzerinde daha yüksek enerji verimliliği sağlarken saniyede 26 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebiliyor.

Exynos 2100'ün gelişmiş görsel sinyal işlemcisi (ISP), 200 megapiksele (MP) varan kamera çözünürlüğünü destekliyor. Altı ayrı bağımsız sensöre bağlanarak daha zengin çoklu kamera deneyimleri için aynı anda dört sensörü bir arada çalıştırabiliyor. Çoklu kamera ve çerçeve işlemcisiyle (MCFP), görsel sinyal işlemcisi (ISP) yakınlaştırma performansını yükseltiyor, ultra geniş çekimlerde görüntü kalitesini artırıyor ve daha fazlasını sağlayabilecek şekilde birden fazla kameradan gelen beslemeleri birleştirebiliyor.



