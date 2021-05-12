Excel'de yüzde hesaplama işlemi nasıl yapılır? Excel yüzdelik hesaplama formülü

Hesaplama işlemlerinde yapılan yüzde hesaplaması değerlerin birbirleri karşısındaki yüzdelik artış ve azalış dilimlerini göstermek için kullanılırlar.

Excel'de Yüzde Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Excel'de çalışırken bazı durumlarda önceki ayla bu ay arasındaki satış yüzdesi farkını veya vergi yüzdesini hesaplama işlemleri yapmak gerekebilir. Bu gibi durumlarda Excel'in yüzde hesaplama işlemlerinden faydalanılır. Yüzde hesaplama işlemi, elinizdeki bütün parçayı yüz eşit parçaya bölerek bu parçalardan kaç tanesiyle işlem yapıldığını bulmak için kullanılır. Matematiksel olarak sayıların yüze bölünmesi ve sonucun yüz sayısıyla çarpılmasıyla yüzdelik dilim hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

Yüzde değerleri matematikte farklı şekillerde gösterilen değerlerdir. Yüzdelik değerler şu şekilde gösterilir:

Yüzde 10 = 10% =0,1

Örnek: 100 sayısının yüzde 10'u kaçtır?

Bu soruyu çözebilmek için 100 sayısını 10'la çarpıp 100'e bölmek gerekir.

100 x 10 = 1000

1000 : 100 = 10

Excel programında kolay yüzdelik dilim hesaplama makinesi bulunur. Bu şekilde yüzdelik işlemler Excel programıyla kolaylıkla yapılır.

Excel Yüzdelik Hesaplama Formülü

Excel'de yüzdelik fark veya artış hesaplarken farklı işlemler uygulanır.

Örnek: Bir firma satışlarından daha fazla kar elde etmek için ürün fiyatlarını %20 artırmıştır. Buna göre firmanın önceden 100 TL'den sattığı telefonları kaç TL'den satışa çıkarması gerekir?

Excel tablosunda çeşitli harfler ve sayılar bulunur ve bu kutular içine değer girilerek yüzde artış hesabı yapılabilir. Bu durumda Excel tablosundaki A2 hücresine ürün satış fiyatı olan 1000 TL değeri girilir. Ürün kar artış değeri olan 20 değeri B2 hücresine yazılır. C hücresinde ise yüzdelik formül üzerinden ürün satışı hesaplanır. Bu durumda C hücresine yazılan formül, A2 + (B2 /100 x A2) şeklinde olur. Çıkan sonucu yüzdelik olarak görmek için Excel araçlarından "%" simgesi seçilir.

Benzer şekilde Excel'de yüzdelik fark hesaplama işlemleri de yapılabilir.

Örnek: Bir firmanın Ekim ayındaki geliri 2.500 TL'yken, Kasım ayında bu gelir 3.000 TL'ye çıkmıştır. Bu durumda bu firma gelirinde yüzdelik olarak ne kadar artış sağlamıştır?

Excel tablosunda A2 hücresine 2500 değeri girilir, B2 hücresineyse 3000 değeri yazılır. C2 hücresine yazılan formül bu durumda; (B2-A2)/A2 olur. İşlemin sonucu; (3000-2500)/2500 = 1/5 = %20 olur.