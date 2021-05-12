Excel'de yuvarlama işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Office Excel'de yuvarlama işlemi için bir kod bulunmaktadır. Kod kelimesi Microsoft Office Excel'de pek kullanılmaz. Bunun için formüller ortaya çıkarılmıştır. Her pratik kullanımda olduğu gibi yuvarlama işleminin de bir formülü vardır. Bu formül her bir Microsoft Office Excel sürümünde benzerdir. Bu bakımdan eski ya da yeni sürümlerde de kullanılabilmektedir.

Microsoft Office Excel'de Yuvarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

YUVARLA formülü yuvarlama işlemi için kullanılır. Örneğin sadece tek bir A1 hücresi için YUVARLA(A1) yeterli olacaktır. Tabi ki de çok fazla hücre ve satır işin içine de girebilir. Bu durumda da farklı seçenekler kullanıcının karşısına çıkar.

Microsoft Office Excel'de YUVARLA seçeneğinin yanına birkaç rakam daha eklenebilir. Örneğin YUVARLA(1.56,1) seçeneği ondalık olarak seçilen sayıyı yuvarlar. Yani virgülden sonra gelecek rakam hangi basamağa kadar yuvarlanması gerektiğini kullanıcıya söyler.

Parantez içerisindeki ikinci rakam negatif de olabilmektedir. Örneğin parantez rakamı -2 olursa en yakın yüzlük basamağa yuvarlama yapar. Tabi ki de bu yuvarlama seçeneği çoklu olarak da kullanılabilir. Çok fazla satır ya da sütun seçiminde yuvarlamaları ortak olarak yapar. Bu sayede tüm işlemler tek seferde hallolur.