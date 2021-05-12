Excel'de veri doğrulama işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Office Excel'de kullanıcıların veri türünü kısıtlamak için veri doğrulama işlemi yapılır. Bunun dışında verilerin değer türünü kısıtlamak da bu seçenek adı altında yapılabilmektedir. Microsoft Office Excel'de veri doğrulama işlemi en yaygın olarak açılan listeleri oluşturma işleminde de kullanılmaktadır.

Microsoft Office Excel'de Veri Doğrulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk olarak yapılması gereken üzerinde çalışması istenilen alanı seçmektir. Bunun için gerekli satırlar, sütunlar ve hücreler seçilir. Seçildikten sonra çıkan alandan veri doğrulama seçeneği seçilir. Fakat veri doğrulama seçeneği seçildiğinde farklı alt başlıklar çıkmaktadır. Bu alt başlıklar şu şekildedir:

l Ondalık

l Zaman

l Tam sayı

l Özel

l Liste

l Metin uzunluğu

l Tarih

Veri doğrulama türü buradan hangisi istenilirse seçilir. Daha sonra ekrana bir bölüm daha çıkar. Bu bölümde de veri bölümünden istenilen koşul seçilmektedir. Bu koşulların çeşitleri şu şekildedir:

l Eşittir

l Küçüktür

l Büyük ya da eşit

l Eşit değil

l Büyüktür

l Küçük ya da eşit

l Arasında değil

l Arasında

Bu seçeneğin seçilmesinin ardından kalan detaylar da isteğe göre seçilmelidir. Bu aşamanın ardından da onay verilmesi gerekmektedir. Tamam seçeneği tıklanarak Excel'de veri doğrulama işlemi tamamlanmış olur.