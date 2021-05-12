Excel'de toplama işlemi nasıl yapılır? Excel'de toplama formülü

Excel'de toplama işlemi yapmak için, bazı işlemler yapılması gerekiyor.

Excel'de Toplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Excel, çok kullanışlı bir Microsoft programıdır. Bu programı herkes istediği şekilde kullanma yetkisine sahiptir. İçerisinde birçok özellik barındıran bu program, tablolama işlemleri yapabilmek için idealdir. Siz de bu programı kullanarak, işlemlerinizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Birçok seçenek bulunan bu programda, tüm işlemleri basit ve kısa süre içinde yapabiliyorsunuz.

Excel içerisinde birçok işlem yapabilme yetkiniz bulunuyor. Tüm sayılar işlemleri Excel üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Excel içerisinde birçok formül yer alıyor. Bu formüller otomatik olarak sisteme kayıtlı bir şekilde sizlere sunuluyor. Formülleri manuel veya otomatik olarak kullanabilirsiniz. Kolay ara yüzüyle herkesin basit bir şekilde kullanılması sağlanıyor.

Excel'de toplama işleminin nasıl yapıldığı çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu tür işlemler Excel'de basit bir şekilde formüllerle gerçekleştiriliyor. Toplama işlemi yapabilmek için bazı yöntemleri bilmeniz gerekir. Bu yöntemler şu şekildedir;

l Toplamak istenilen hücrelerin aralığı seçilir.

l Hücreye =TOPLA( yazarak istediğiniz hücreleri seçebilirsiniz.

l Enter tuşuna basarak toplanan sonucu görebilirsiniz.

Excel'de hücre sistemi bulunur. Her bir hücre sayı ve harfle oluşturulur. Yatay konumda harfler, dikey bölümde sayılar bulunur. Sayı ve harflerin kesiştiği her bir nokta hücre olarak kabul edilir. B7 ve C3 gibi hücreler bulunur.

Excel'de Toplama Formülü

Excel'de hücrelerin otomatik olarak toplama yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu programda birçok formül bulunuyor. Formülleri ister elinizle ister sekmelerden kullanarak kullanabilirsiniz. Formülleri ezberlemeniz sizler için daha iyi olacaktır. =TOPLA( yazarak toplamak istediğiniz sayıların hücrelerini seçebilirsiniz. Bu işlemler sonrasında sayıların otomatik toplandığını görebilirsiniz.

Excel, tüm matematik işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Sisteminde yer alan özellikler sayesinde toplama, çıkarma, bölme ve çarpma gibi işlemleri tek tıkla yapabiliyor. Hücrelere yazılan sayılar kolayca toplanabilir. Bu formülle tüm sayıları toplamak zorunda değilsiniz. İstediğiniz hücreleri seçerek sadece o sayıların toplanmasını sağlayabilirsiniz.

Son derece kolaylıklar sağlayan bu program, herkes tarafından tercih ediliyor. Özellikle hesap yapma konusunda başarılı bir program olarak, toplama gibi işlemleri kısa süre içinde yapabiliyor. Çok fazla vakit kazandırarak, kişilerin daha iyi bir şekilde işlem yapabilmesini ve formülleri kullanarak daha fazla verim alabilmeyi sağlıyor.