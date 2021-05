Excel'de sütunlar nasıl birleştirilir? Excel sütun birleştirme işlemi

Excel'de iki veya daha fazla sütunun birleştirilmesi için farklı yöntemler vardır. Formül kullanarak birleştirme yapmak ilk seçenektir. Buna ek olarak Excel'de ve işaretli ile de sütun birleştirme işlemi yapılabilir. Ayrıca birleştirme işleminden sonra verilerin nereye kaydedileceği de seçilebilmektedir. Bunun için de ek bir işlem gerekmektedir. Her bir birleştirme işlemi için ise farklı komutlar her daim lazım olabilmektedir. Her iki seçenek de oldukça pratiktir.

Excel'de Sütunlar Nasıl Birleştirilir?

İlk seçenek ve ( & ) işareti kullanılarak yapılır. Bunun için ilk adım olarak birleştirilmek istenen hücreler seçilmelidir. Ardından eşittir ( = ) işareti ile seçim tamamlanmalıdır. Tekrardan & işareti ile tırnak içine alınmış bir boşluk kullanılmalıdır. Sonra da birleştirilmek istenen ikinci hücre seçilmelidir. Bunun arından da enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlem bu kadar kısa sürede halledilebilir. Farklı sayıda da çalışmaktadır.

Excel Sütun Birleştirme İşlemi

Formül ile Excel'de sütun birleştirmek de mümkündür. Excel'de sütun birleştirmek için kullanılan formül ARALIKBİRLEŞTİR'dir. Bunun için ilk önce birleştirilmek istenen ilk hücre seçilmelidir. Ardından da komut yazılmalıdır. Diğer birleştirilmek istenen hücre de ardından seçilmelidir. Birleştirilmek istenilen hücreler seçilirken aralarda virgül kullanılmalıdır. Daha sonra da formülü içeren parantez kapatılmalıdır. Enter tuşuna basıldığında da istenilen hücreler tek bir yerde birleştirilmiş olur.

Excel'de sütun birleştirme işlemi her türlü sürüm ile uyumludur. Yani yeni çıkan sürümlerde ya da eski Excel sürümlerinde de geçerlidir. Her daim sütunların sistem tarafından birleştirilmesi için bu iki yöntem daima kullanılır.