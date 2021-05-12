Excel'de şifre nasıl ayarlanır? Excel şifre koyma ve kaldırma işlemleri

Excel programında pek çok şifreleme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenekler neyi korumayı düşündüğünüz çerçevesinde değişmektedir. Bu anlamda üç seçenek bulunmaktadır.

l Birincisi dosyayı korumaktır. Dosya koruma sayesinde şifreyi bilmeyen bir kimse bu dosyayı açamamaktadır.

l İkinci koruma ise çalışma kitabının korunmasıdır. Böylelikle başkalarının çalışma sayfalarından gizli olanlara erişmesi, yeni sayfa eklemesi, taşıması, silmesi veya yeniden isimlendirmesi engellenmektedir.

l Üçüncü koruma ise çalışma sayfasını korumadır. Bu da kilitli hücrelerde değişiklik yapmayı engellemektedir.

Excel'de Şifre Nasıl Ayarlanır

Excel’de dosya koruması için şu adımların takip edilmesi gerekmektedir:

l Önce Excel sayfasındaki dosya butonuna tıklamak gerekmektedir.

l Karşınıza çıkan ekranda bilgi butonuna tıklayın.

l Yine karşınıza bazı seçenekler çıkacaktır. Burada da çalışma kitabını koruyu seçmelisiniz.

l Sonraki ekranda ise parola ile şifrele seçeneğine gitmeniz gerekmektedir.

l Karşınıza çıkan ekranda parolanızı oluşturabilirsiniz.

İkinci koruma yöntemi olan çalışma kitabının korunmasında ise şu adımlar takip edilir:

l Çalışma kitabında yukarda bulunan butonlardan gözden geçir butonuna tıklamanız gerekmektedir.

l Daha sonra karşınıza çıkan ekranda çalışma kitabını koru seçeneğine girmelisiniz.

l Burada karşınıza çıkan ekranda parolanızı oluşturabilirsiniz.

Üçüncü koruma şekli çalışma sayfasını korumadır. Bunun için de şu adımlar takip edilir:

l Çalışma kitabında yukardaki gözden geçir sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

l Daha sonra karşınıza çıkan ekranda sayfayı koru seçeneğine girmelisiniz.

l Burada karşınıza çıkan ekranda korunacak olan sayfada başka kullanıcıların neler yapabileceklerini işaretleyiniz. İşaretli olmayan durumlar değiştirilme konusunda engellenmiş olmaktadır.

l Yine açılan ekranın üstünde parolanızı oluşturabilirsiniz.

Excel Şifre Koyma ve Kaldırma İşlemleri

Excel’de oluşturulan şifrelerin geri dönüşü bulunmamaktadır. Eğer şifrenizi unutursanız program size geri dönüş imkânı sağlamamaktadır. Bu nedenle şifrelerinizi aklınızda kolayca kalacak şekilde belirlemeniz gerekmektedir. Hatta artık ihtiyaç kalmamışsa hemen şifreyi kaldırmanız faydalı olacaktır. Şifreleri kaldırmak için şifre oluşturmaya ilişkin aşamaları takip etmelisiniz. Bu aşamaları takip ettikten sonra parola kısmı geldiği zaman parolayı silerseniz şifre işlemi kaldırılmış olmaktadır.