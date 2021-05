Excel'de satır sabitleme nasıl yapılır?  

Microsoft Office Excel uygulamasında bazı satırdaki bilgiler önemli olabilmektedir. Çalışmaya devam ederken her daim o satıra bakılması da gerekebilir. Bu tarz durumlar için her daim o satırın olduğu kısma gitmek zaman kaybettirebilir. Bu durumun önlenmesi adına Microsoft Office Excel uygulamasında bu çözümü sunmuştur. Satırı en başa sabitlemek ve her daim görünür kalmasını sağlamak mümkündür.

Microsoft Office Excel Uygulamasında Satır Sabitleme Nasıl Yapılır?

Satır dondurma işleminin farklı seçenekleri vardır. Tek bir satır yerine iki satır dondurmak yani sabitlemek de mümkündür. Bunun için yapılması gereken işlemler şu şekildedir:

l Bir satırın sabitlenmesi için görünüm sekmesinden üst satırı sabitle

l Tek bir sütunun sabit kalması için görünüm sekmesinden ilk sütunu sabitle

l Birden çok satır ya da sütunu sabitlemek için görünüm ve dondur. Bunu yaparken de satır ve sütunların seçili olması gerekir.

Tüm bu işlemler Microsoft Office Excel uygulamasında mevcuttur. Tabi ki de birden farzla satır ya da sütun için farklı bir işlem gerekir. Bu da bu işlemlere ek olarak gerekli satır ya da sütunların seçilmesi anlamına gelir.

Tüm bu işlemler farklı Microsoft Office Excel uygulamasında da vardır. Microsoft Office Excel uygulamasında her sene olmasa da birkaç senede bir yeni sürüm çıkarır. Bu sürümlerin bazı durumları birbirinden farklı olmaktadır. Farklı durumlar olsa da bu sabitleme işlemi her stabil kalmaktadır. Yani her bir sürü m için bu işlemler geçerlidir.