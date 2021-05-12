Excel'de sabitleme işlemleri nasıl yapılır? Excel başlık ve sütun sabitleme

Excel'de çalışırken sabitleme işlemleri oldukça yararlı olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda en sık araştırılan konulardan birisi de Excel'de sabitleme işlemleri olmaktadır.

Excel'de Sabitleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Excel programında büyük bir tablo üzerinde çalışırken satır ve sütun sabitleme işlemleri oldukça yararlı olabilmektedir. Özellikle bir satır veya sütunu sabitlemek diğer değişkenleri de onlara göre sıralamak farklı bakış açıları elde etmenizi sağlayabilir. Bu sebeple Excel üç farklı sabitleme uygulaması sunmaktadır.

- En üst satırın sabitlenmesi

- En soldaki sütunun sabitlenmesi

- Birden fazla satır veya sütün içeren bölmeyi veya bir sütun veya satır grubunun aynı anda sabitlenmesi

Excel programında satır ve sütunları sabitleyebilmek için Envanter Listesi şablonu kullanılmaktadır. Sütun ve satırları sabitlemek için Satırın altındaki veya sütunun sağındaki hücre seçilmelidir. Ardından görünüm sekmesine tıklayarak bölmeleri dondur seçeneği tıklanmalıdır.

Bu şekilde satır veya sütunları sabitlemek mümkündür. Sabitlenen sütun ve sekmelerin çözülmesi için ise tekrardan görünüm sekmesini tıklayarak pencere ve ardından bölmeleri çöz seçeneğine tıklanmalıdır.

Excel'de Başlık ve Sütun Sabitleme

Excel programında bulunan en soldaki sütun genellikle sayfaları aşağıya doğru kaydırırken ekranda tutmak istenilen bilgiler içermektedir. Bu nedenle sol sütunun sabitlenmesi çoğu zaman uygulanmaktadır. Sol sütun sabitleme işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir:

- Görünüm sekmesine girilmelidir.

- Ardından Bölmeleri Dondur menüsü açılmalıdır.

- Son olarak ilk sütunu dondur seçeneği tıklanmalıdır.

Bu işlemlerin yapılmasının ardından sayfa sağa kaydırıldığı zaman ilk sütun ekranda görülüyor durumda olacaktır. Böylelikle Excel'de çalışan kişiler sütun sabitleme ile daha rahat çalışma imkanı sağlayacaktır.

Excel'de yapılan diğer bir uygulama ise satır ve sütun grubunun belirlenerek spesifik bir aralığın dondurulmasıdır. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:

- Ekranda kalmasını istediğiniz en alt satırın tamamı seçilmelidir.

- Daha sonra görünüm menüsüne girilmeli ve ardından bölmeleri doldur menüsü açılmalıdır.

- Burada açılan pencerede bölmeleri doldur seçeneği seçilmelidir.

- Bu sayede sayfa aşağıya doğru kaydırılırken seçilen tüm satırlar dondurulmuş olur.

- Bir sütun bölmesini dondurmak için ise en sağdaki sütunun sağındaki sütun seçilmelidir.

- Ardından görünüm ve bölmeleri doldur menüsü takip edilmelidir.

- Bölmeleri doldur seçeneğine tıklanmalıdır.

- Bu sayede sayfa sağa kaydırıldıkça dondurulan sütun ekranda kalacaktır.