Excel'de ortalama hesaplama işlemi nasıl yapılır? Excel ortalama hesaplama formülü

Microsoft Office Excel'de ortalama hesaplama için formül kullanılır. Bu uygulamada yer alan çok sayıdaki formülden bir tanesi de bu işe yarar. Bu formüller sayesinde çok sayıdaki sayı basit bir şekilde ortalama olarak ortaya çıkar. Bu durum hem pratiktir hem de vakit kazanmak adına çok etkilidir.

Microsoft Office Excel'de Ortalama Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Ortalama yapma işleminin formülü ORTALAMA ile ifade edilir. Bu Microsoft Office Excel dilinde ortalama almaya yarar. Kullanımı için de sadece sayıların yer aldığı hücre isimlerinin yazılması yeterli olacaktır. Örneğin ortalaması alınması istenen hücrelerin aralığı A10 ve A20 olsun. Bunun için yazılması gereken hücre şu şekildedir. ORTALAMA(A10:A20). Bu formül ile A 10 ve A20 hücreleri arasında kalan her bir sayı ortalama olarak alınacaktır.

Ortalama işlemi sadece bu hücrelerde yer alan sayılar için geçerlidir. Yani dosyalarda yer alan her bir sayının ortalaması bu sonuca dahil edilmez. Eğer bu seçilen hücreler arasında boş hücreler carsa onlar da dahil edilmez. Örneğin 5 hücreli bir otalama işleminde bir hücre boş olsun. Bu durumda bu sayılar dörde bölünür. Yani ortalamaya o boş hücre kesinlikle dahil edilmez.

Microsoft Office Excel'de Ortalama Hesaplama Formülü

Ortalamanın hesaplama formülü büyük harflerle ORTALAMA şeklindedir. Bu kelimeyi yazdıktan sonra parantez içinde gereken hücre isimleri yazılır. Eğer çok fazla hücre bu alana dahil edilmek isteniyorsa iki nokta üst üste işareti konur. Yani iki nokta üst üste işareti sağında ve solunda yer alan hücre arasının ortalamasını alır. Bu da pratiklik sağlamak adına geliştirilmiş bir yöntemdir.

Bu ortalamaya hiç değer girilmemiş hücreleri de dahil etmenin bir yöntemi vardır. Ortalama fonksiyonu bunun için yaratılmıştır. Bu fonksiyon metin ve boşluk girişini sıfıra çevirir. Yani kısacası bu işlem için onları yok sayar. Örneğin normal ORTALAMA formülü ile bir işlem elli çıkıyorsa ortalama için bu durum farklı olacaktır. Sonuç 25 çıkacaktır.

Tüm ortalama hesaplama fonksiyon ve formülleri her sürüm için aynıdır. Yani yeni ve eski Excel sürümlerinde de kullanılabilmektedir. Bu bakımdan yeni sürümlerde farklılık olsa da bu farklılık bu konuda geçerli değildir.