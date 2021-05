Excel'de mutlak değer hesaplama işlemi nasıl yapılır? Excel'de mutlak değer alma

Mutlak değer bir sayının işaretsiz değerine verilen addır. Yani on bir ve eksi on bir sayılarının ikisinin de mutlak değeri on birdir. Bu bakımdan bunların çok sayıda olması hesaplamayı zor bir hale de getirebilir. Microsoft Office Excel uygulamasında da buna yönelik çözüm bulunmaktadır. Sütunlardaki ya da satırlardaki seçilen sayıların mutlak değerini verir.

Microsoft Office Excel Uygulamasında Mutlak Değer Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikler işlem yapılacak sütunlar ya da satırlar seçilmelidir. Seçildikten sonra da MUTLAK( ) ifadesi kullanılır. Parantezler içine seçili sütunlardaki sayılar otomatik olarak yerleştirilir. Ardından da F2 tuşuna basılmalıdır. Bu şekilde seçilen tüm alandaki sayıların mutlak değeri ortaya çıkmış olur.

Örneğin bir satırda bulunan 6 sayısını düşünün. Yine satırda bulunan ama farklı bir hücrede yer alan eksi 6 var oluğunu hayal edin. Bu iki hücrenin ayrı ayrı mutlak değerinin hesaplanmasına gerek yoktur. Yapılması gereken bu iki hücreyi seçmektir. Yani MUTLAK(6 - 6) yazmak yeterli olacaktır. Bu sayede bu iki sayının mutlak değeri ortaya çıkacaktır. Bu iki sayının ortak mutlak değeri 6. Bu da bu uygulama ile hesaplanır.