Excel'de koşullu toplama işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Office Excel'de toplama işlemi için ayrı bir kod bulunmaktadır. Koşullu toplama işlemi ise ondan tamamen bağımsızdır. Bazı özelleştirmeler istenilerek yapılması gereken toplamaya koşullu toplama denir. Koşullu toplama işlemi komut sistemi ile çalışmaktadır.

Microsoft Office Excel'de Koşullu Toplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Excel'de toplama işleminin genel kullanımda iki adet formülü vardır. ETOPLA ve ÇETOPLA formülleri ile toplama işlemlerini yapmak mümkündür. Tek koşullu işlem yapmak için ETOPLA seçeneği kullanılır. Çok fazla koşul kullanma isteyenler içinse ÇETOPLA formülü uygundur.

Bir koşullu ve çok koşullu toplama işlemi için:

l =ETOPLA(aralık; ölçüt; [Toplam Aralığı])

l =ÇOKETOPLA(E5:E10;E5:E10;"2") (örnek)

Bu formüller kullanılarak Microsoft Office Excel'de koşullu toplama işlemleri yapılabilir.

Buradaki seçenekler tamamen örnektir. Bu yüzden her bir kullanıcı kendi verilerine göre bu seçenekleri değiştirebilirler.

Tüm bu formüllerin temeli aynıdır. Microsoft Office Excel'de çok farklı sürümler vardır. Yeni gelen güncellemeler ile bu seçenekler asla ama asla değişmez. Yani formüller pratik bir kullanım olması açısından hep aynı kalır. Bu nedenle yeni ya da eski sürüm fark etmeksizin bu formüller kullanılabilir. Herkesin kullanım kolaylığı sağlaması açısından değiştirilmemiştir.