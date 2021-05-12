Excel'de filtreleme işlemi nasıl yapılır?

Veri ve data Excel'de aynı anlama gelmektedir. Bu da verilen bir nevi ayrıştırılması işlemi anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda Excel'de çok fazla veri olabilmektedir. Özellikle Excel bu tarz durumlara uygun bir yazılımdır. Bu yüzden filtreleme işlemi adeta Excel uygulaması için bir çeşit hayat kurtarıcıdır.

Excel'de Filtreleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle filtreleme işlemi yapılmak istenen satır seçilmelidir. Bunun için fare ile o satırın seçilmesi yeterlidir. Daha sonra üst menüde düzenle seçeneği seçilmelidir. Düzenle seçeneğinin alt başlıkları açılır. Buradan da filtre seçeneği seçilir. Filtre seçeneğinin ardından aşağı ok gösteren bir simge kaşınıza çıkar. Bu ok ile filtrelenmek istenen alan seçilir. Bu işlem bittikten sonra dataların yani verilerin filtrelenmesi işlemi başlatılmış olur.

Excel Programında Filtreleme İşlemi İçin Gerekli Sürüm

Microsoft Excel uygulamasının çok farklı sürümleri vardır. Her sene olmasa da birkaç yılda bir yeni sürümü çıkar. Buna rağmen en eski sürümünde dahi bu filtreleme işlemi yapılabilmektedir. Tabi ki de ufak tefek değişiklikler yeni sürümler ile gelebilir. Buna rağmen düzenle seçeneği altında her daim filtre seçeneği yer almaktadır.