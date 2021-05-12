Excel'de en çok kullanılan hücre işlemleri nelerdir? Excel'de hücre birleştirme, bölme, sabitleme ve kilitleme işlemleri

Her türlü işlemi gerçekleştirebilmek için yeterli sayıda hücreye sahip olan Excel ayrıca bu hücreleri istediğiniz gibi biçimlendirme imkanını sizlere veriyor. Böylesine esnek bir yapıya sahip olması ise çalışma konusunda büyük bir kolaylık oluşturup istediğiniz ayarlamaları yapma fırsatı oluşturuyor.

Excel'de En Çok Kullanılan Hücre İşlemleri Nelerdir?

Excel üzerinde en çok kullanılan hücre biçimlendirme işlemleri hücreleri birleştirme, bölme, sabitleme ve kilitleme olarak öne çıkar. Oldukça basit bir şekilde yapılabilen bu işlemler saniyesinde hücreleri istediğiniz ölçüde şekillendirmeniz mümkündür. Aynı zamanda hücrelerin boyutunu değiştirme, çerçevelerini ayarlama, yatay ve dikey eksende farklı şekillerde konumlandırma ve de hizalama yapma oldukça kolaydır. Excel hücrelerini biçimlendirmek için yapmanız gerekenler;

l Düzenleme yapacağınız Excel sayfasını açma

l Biçimlendirme yapacağınız bütün hücreleri seçme

l Ctrl + 1 tuş kombinasyonunu kullanarak hücre biçimlendirme sekmesine ulaşmaktır.

l Açılan yeni pencerede hücreleri istediğiniz ölçüde ayarlayabileceğiniz gibi hücre içerisinde bulunan metinleri de biçimlendirmeniz mümkündür.

Excel'de Hücre Birleştirme, Bölme, Sabitleme ve Kilitleme İşlemleri

En çok kullanılan ve en merak edilen hücre işmeleri birleştirme, bölme, sabitleme ve kilitleme olduğu için yapımı daha pratik hale getirilmiştir. Bu işlemde kolay bir şekilde yapabilmek için yapmanız gereken tek şey sayfanın üst kısmında yer alan “Giriş” sekmesine tıklamatır. Açılan sekmede sayfanın sağ kısmından yer alan “Hücreler” bölümü üzerinden istediğiniz bütün biçimlendirmek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Örnek olması açısından burada yer alan bütün işlemleri sizin için aşağıda adım adım işleyeceğiz.

l Herhangi iki hücreyi birleştirmek için yapılması gereken ilk şey Excel sayfasının üst kısmında yer alan “Giriş” sekmesini ulaşmak ve orta kısımdaki “Hizalama” bölümüne gelmektir.

l “Birleştir ve Ortala” seçeneğine ulaştıktan sonra seçmiş olduğunuz bütün hücreleri tek bir hücre haline getirebilirsiniz.

l Bu sekme üzerinden ayrıca birleştirilmiş hücreleri “Hücreleri Çöz” seçeneğine tıklayarak tekrardan eski boyutlarına getirebilirsiniz.

Herhangi bir hücrenin genişliğini ayarlamak için yapmanız gereken şey;

l Biçimlendirmek istediğiniz bütün hücreleri seçmek

l “Giriş” sekmesi altında bulunan “Hücreler” bölümüne giriş “Biçim” butonu aracılığıyla yüksekliğini ve genişliğini istediğiniz gibi düzenlemektir.

Tek bir hücreyi biçimlendirmek için bu yöntem oldukça pratiktir. Ancak birden fazla hücreyi biçimlendirmek veya komple bir satır ile sütunun genişliğini ayarlamak isterseniz hücrelerin solunda ve üstünde yapılan adres bölümünü kullanmanız gerekir.

Örnek olarak “A” sütununu yatay eksende genişletmek istiyorsanız yapmanız gereken şeyler;

l “A” harfinin üzerine tıklayın ve hücrenin kenarını farenin imleciyle tutup sağa veya sol doğru genişletin.

l Aynı işlem sütunlar için de geçerli olup 1, 2, 3 diye numaralandırılan bütün yatay sütunları kolaylıkla biçimlendirebilirsiniz.

Hücre sabitleme işlemi için yapılması gerekenler;

l “Giriş” sekmesi ve ardından “Hücreler” bölümüne ulaşmaktır.

l Kilitleme ile aynı fonksiyona sahip olan sabitleme işlemi için öncelikle sayfayı koruma altına almanız gerekir.

l Biçimlendirme bölümünün altında yer alan “Sayfayı Koru” seçeneğine tıkladıktan sonra kolaylıkla kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

l Kilitleme fonksiyonunu açtıktan sonra sayfa üzerinde sizden başka kimseden değişiklik yapamayacağını unutmamanız gerekir.

Herhangi iki satır ya da sütün arasına hücre eklemek için yapmanız gereken şeyler;

l “Hücreler” sekmesi altında bulunan “Ekle” butonuna tıklamaktır.

l Yatay ve dikey olarak ekleyebileceğiniz bu hücreler sayesinde birden fazla hücreyi yerinden taşıma sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.