Excel'de çarpma işlemi nasıl yapılır? Excel'de çarpma formülü

Matematiksel işlemleri Microsoft Office Excel uygulamasında otomatik olarak yapmak mümkündür. Zihinden çarpmaya ya da hesap makinesi kullanmaya gerek kalmadan sistem kendisi yapar. Tabi ki de sistemin bunu yapması için kullanıcının birkaç komutu olmalıdır. Bu komutların ardından da seçili bölgelerdeki sayılar kolay bir şekilde çarpılır. Üstelik bu çarpma işlemi uzun sürmez. Bir saniyeden bile kısa bir süre içerisinde işlem tamamlanır.

Microsoft Office Excel Uygulamasında Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk adım olarak sayı değerlerinin yazılı olduğu sütunlar seçilmelidir. Bunu yapmak için farenin sol tıkı ile sürüklemek yeterli olacaktır. Sütun isimlerini kullanarak yazmak da mümkündür. Örneğin A2 ve B2 sütunları için a2 * $B $2 gibi bir formül gereklidir. Tabi ki de bu formül uzatılabilir. Ne kadar çok çarpılması gereken sayı var ise o kadar uzun bir formül ortaya çıkar.

Formül kullanmadan da çarpma işlemi yapmak Microsoft Office Excel ile mümkündür. Direkt satırın içerisine * işareti ile sayılar yazılabilir. * işareti çarpma anlamına gelir. Ne kadar sayı var ise her birini çarpar.

Microsoft Office Excel Uygulamasında Çarpma Formülü

Microsoft Office Excel'de çarpma formülü ÇARPIM'dır. ÇARPIM yazarak parantez içinde hücre adları yazılır. Örnek olarak ÇARPIM (a2, A4: A15, 12, E3: E5, 150, G4, H4: J6) yazma bu sayıları çarpar. Yani her bir hücre içerisinde bulunana rakamsal değer çarpılır. Bu rakamların çarpımından elde edilen sonuç ise fare imlecinin olduğu yere yazılır.